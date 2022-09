Selon un sondage, les sanctions économiques contre la Russie sont inefficaces pour 7 Français sur 10

Selon un récent sondage, 72% des Français seraient «favorables» aux sanctions antirusses mais ils seraient encore plus nombreux (74%) à les juger «inefficaces». A en croire cette étude, l'opposition à ces mesures gagnerait du terrain en France.

L'institut Elabe a réalisé du 6 au 7 septembre un sondage pour BFMTV sur la perception des sanctions antirusses par les Français. Une étude dont l'enseignement est «presque paradoxal», admet la chaîne d'information en continu.

Et pour cause, alors qu'il en ressort un soutien de la population française aux sanctions économiques contre la Russie s'élevant à 72%, la part de ceux qui jugent ces sanctions inefficaces pour mettre fin au conflit en Ukraine se révèle encore plus importante, puisqu'elle atteint 74%. «Ils sont plus optimistes en ce qui concerne le soutien militaire et financier à l'Ukraine mais là encore, 52% d'entre nous assurent que ce partenariat n'est pas efficace, contre 47% appuyant la thèse inverse», détaille la chaîne de télévision.

Les sanctions économiques contre la Russie jugées pas efficaces pour mettre fin à la guerre.

Des Français plus partagés sur l’efficacité du soutien militaire et financier à l’Ukraine@BFMTV

➡️https://t.co/eIizV3GGXzpic.twitter.com/Zg8y3EWlrB — ELABE (@elabe_fr) September 7, 2022

Des sanctions plébiscitées ? Nuances et évolution...

Ainsi que le note BFMTV, «l'adhésion au train de sanctions économiques se fait à des degrés divers». En effet, il n'y a finalement que 40% des personnes sondées qui se disent favorables aux mesures antirusses «même si cela a un impact de plus en plus important sur leur quotidien et le pouvoir d'achat des Français». Un score qui, comme le souligne la chaîne d'informations en continu, a d'ailleurs baissé de six points par rapport à une précédente mesure remontant au 24 mars.

Point notable : 32% des sondés révèlent un avis plus nuancés. En effet, s'ils adhèrent à l'idée qu'«il faut continuer de soutenir l'Ukraine et sanctionner la Russie», ceux-ci émettent une réserve de taille : «Si cela a un impact trop important sur le quotidien [des Français] et leur pouvoir d'achat, il faudra réduire nos sanctions contre la Russie et notre soutien à l'Ukraine», considèrent ainsi les personnes en question.

Enfin, 27% des sondés (un chiffre affichant une progression de huit points) considèrent que «le quotidien et le pouvoir d'achat des Français est plus important que le soutien à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie». Ils en concluent qu'«il faut stopper les sanctions pour rétablir la situation économique et commerciale», toujours selon BFMTV.

Face à la pression sur le pouvoir d’achat, l’adhésion aux sanctions contre la Russie et au soutien à l’Ukraine faiblit dans l’opinion publique@BFMTV

➡️https://t.co/eIizV3GGXzpic.twitter.com/MKB8pUp5A3 — ELABE (@elabe_fr) September 7, 2022

Le soutien sans faille aux sanctions antirusses recule

De ces chiffres, il apparaît donc que le soutien inconditionnel des Français à ces sanctions serait finalement minoritaire et en baisse. En outre, la même étude tend à démontrer que «les Français les plus aisés ou les moins en difficultés» seraient «les plus nombreux à militer en faveur des sanctions antirusses et du soutien à l'Ukraine».

La publication de ce sondage survient à l'aune d'une crise énergétique sur le Vieux continent. Crise qui s'impose désormais comme la principale conséquence de la dégradation des relations entre l'Occident et la Russie, dans le cadre des sanctions prises contre Moscou en réaction à son opération militaire qui se poursuit en Ukraine.