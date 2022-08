Problèmes de corrosion : EDF prolonge l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires de plusieurs semaines

Quatre réacteurs nucléaires, affectés par des problèmes de corrosion, verront leur arrêt prolongé de plusieurs semaines cet automne, a fait savoir EDF, dans un contexte national de très fortes tensions en matière d'approvisionnement électrique.

EDF a annoncé ce 25 août prolonger l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires de plusieurs semaines cet automne pour des problèmes liés à la corrosion. Une décision prise alors que la France craint une tension sur son réseau électrique pour cet hiver, et que le nucléaire permet la production d'une électricité compétitive.

Or, le prix de l'électricité en France ne cesse de monter depuis plusieurs mois, battant des records absolus : il a atteint ce même jour 900 euros le mégawattheure, pour livraison l'an prochain, contre moins de 100 euros il y a un an, et moins de 50 euros ordinairement dans les années précédentes.

Le groupe EDF maintient tout de même sa prévision de production nucléaire pour 2022 entre 280 et 300 térawattheure (TWh), même si cette production pourrait atteindre «probablement» le bas de cette fourchette, selon un porte-parole.

Cette prolongation est liée à «une meilleure estimation» du temps nécessaire à mener les investigations et travaux de réparation, ajoute-t-il. Entre opérations de maintenance prévues et arrêts liés à ce sujet de corrosion, 32 réacteurs nucléaires étaient le 25 août à l'arrêt, sur un total de 56.

Les quatre réacteurs concernés sont : Cattenom 1 (remise sur le réseau désormais prévue le 1er novembre), Cattenom 3 (11 décembre), Cattenom 4 (14 novembre), et Penly 1 (23 janvier 2023).