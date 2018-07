«Le sujet va être remis sur la table» : l'UE n'a pas réglé la crise migratoire, selon Pierre Lévy

Quelques heures avant l'accord trouvé par Angela Merkel avec la CSU sur la question des migrants le 2 juillet, le rédacteur en chef de Ruptures Pierre Lévy a livré à RT France son analyse de la gestion de la crise migratoire par l'Union européenne.

«Si l'Allemagne connaît une crise politique majeure et des tensions tout à fait considérables, elle n'est pas la seule dans ce cas là. Le fait que les pays de l'UE soient dans un carcan où les pays n'ont plus leur mot à dire sur leur avenir provoque des tensions très importantes» : sur le plateau de RT France le 2 juillet, le rédacteur en chef de Ruptures Pierre Lévy s'est penché sur les causes sous-jacentes aux difficultés rencontrées par Angela Merkel et sa coalition sur la question des migrants.

Selon lui, les gouvernements, en Allemagne et ailleurs en Europe, se retrouvent coincés entre d'une part «les grandes forces du capital qui ont besoin de main-d'œuvre pas chère», et d'autre part les «insurrections électorales» qu'on voit se déclencher sur le continent.

Et le spécialiste des questions européennes de soutenir que la question de l'immigration est loin d'être réglée au sein du bloc, et ce en dépit de l'accord trouvé par les 28 lors du Conseil européen fin juin. «Théoriquement, le but était d'arriver à un accord sur des procédures d'asile communes concernant les migrations, ça n'a pas été le cas», a t-il ainsi expliqué. Selon lui, ce compromis ne permettra pas de mettre fin aux tensions existantes entre les pays du bloc, chacun ayant juxtaposé des revendications contradictoires. «Le sujet va être remis sur la table dans les semaines et dans les mois qui viennent», a-t-il prévenu.

