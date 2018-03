Trois questions à Pavel Groudinine, candidat du Parti communiste à la présidentielle russe (VIDEO)

A 57 ans, Pavel Groudinine est le candidat représentant le Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF). RT France l’a interrogé sur ses idées politiques, à quelques jours du scrutin.

Pavel Groudinine, le candidat du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF) à l'élection présidentielle, âgé de 57 ans, articule modernité et idéologie communiste. Son programme prévoit, notamment, la nationalisation des grandes industries et des banques. Il veut s'attaquer à l'évasion fiscale et aux inégalités en taxant plus les couches aisées de la population. A titre personnel, ce candidat millionnaire est également l'actionnaire principal d'un sovkhoze, structure de production héritée de l'URSS, dans la région de Moscou. Les affaires marchent très bien pour Pavel Groudinine, le roi de la fraise en Russie, au point que son sovkhoze est surnommé «la petite Suisse».

En politique étrangère, le candidat combine communisme et approche patriotique et nationaliste. Pavel Groudinine peut compter sur le large réseau hérité de l'ère soviétique par le KPRF pour fédérer les nostalgiques de l'URSS.

RT France lui a posé plusieurs questions sur ses vues politiques : sur le terrorisme (qui prend racine dans les «endroits où les gens vivent dans la pauvreté»), l'Union européenne (qui «présente la Russie comme une menace en vue de consolider sa politique intérieure») et le mariage homosexuel (auquel «99% des Russes» seraient opposés).

