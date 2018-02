Service national universel : un «coup d'épée dans l'eau» selon le général Tauzin (INTERVIEW)

Le général Tauzin a fait part à RT France de ses réserves et de ses doutes quant au projet de service national universel que souhaite mettre en place Emmanuel Macron et qu'il avait promis lorsqu'il était candidat à la présidence.

Un rapport parlementaire épingle le projet d'Emmanuel Macron sur le service national universel. Un projet jugé complexe et coûteux : la mise en place d'un tel service national universel et obligatoire coûterait 2,4 à 3 milliards d'euros par an, sans compter les investissements initiaux.

Ces coûts n'effraient pas Emmanuel Macron qui reste attaché à cette promesse de campagne. Devant 800 personnes réunies à l'Elysée pour ses vœux aux forces vives de la natron et aux corps constitués, il avait déclaré : «Beaucoup disent que c'est impossible à faire, cela forge plutôt en moi la conviction que c'est une nécessité de le faire». Le général Didier Tauzin, qui a désormais quitté l'armée pour se lancer en politique, revient sur le projet du président de la République ainsi que sur le contenu du rapport parlementaire.

