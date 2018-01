Athlètes russes privés de JO d'hiver : «Que les donneurs de leçons restent à leur place» (VIDEO)

La décision du Comité olympique de bannir des athlètes russes des prochains Jeux parce qu'ils ne seraient simplement pas au-dessus de tout soupçon laisse sceptique le président de la Fédération française de sports de glace, Didier Gailhaguet.

Répondant aux questions de RT France, le président de la Fédération française des sports de glace (FFSG) Didier Gailhaguet a réagi ce 24 janvier à la publication d'une liste de sportifs russes, bannis des prochains Jeux olympiques de Pyeongchang. «Que le sport serve de prétexte pour régler des problèmes politiques qui dépassent largement le domaine du sport me gêne considérablement. Le sport appartient à tous», a-t-il déclaré, évoquant les relations compliquées entre la Russie et l'Occident ainsi que les tensions géopolitiques

Didier Gailhaguet, également double champion de patinage artistique en 1974 et 1975 et entraîneur, a également rappelé que le dopage était un problème international. «Je n'oublie pas quand même quelle est la patrie de Lance Armstrong et de Ben Johnson qui aujourd'hui s'acharne sur un seul pays», a-t-il lancé à l'adresse des Etats-Unis. «Que les donneurs de leçons restent à leur place [...] Il n'y a pas que de sportifs tricheurs en Russie», a-t-il encore ironisé, poursuivant : «Et ceux qui n'ont pas triché doivent avoir le droit de participer.»

