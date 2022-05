La moitié des d'entreprises étrangères en contrat avec Gazprom ont ouvert un compte en roubles

Selon le gouvernement russe, la moitié des entreprises étrangères en contrat avec Gazprom ont ouvert un compte en roubles. Cette annonce fait suite à celle du géant énergétique italien ENI qui a ouvert un compte en rouble auprès de Gazprombank.

Environ la moitié des entreprises étrangères qui ont conclu un contrat de fourniture de gaz avec le géant russe Gazprom ont ouvert un compte en roubles auprès de Gazprombank pour honorer leurs paiements, a indiqué le 19 mai le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak, cité par Ria Novosti. Selon le ministre, «54 entreprises» sont liées par un contrat avec Gazprom Export.

«Selon mes chiffres, environ la moitié ont déjà ouvert dans notre banque des comptes spéciaux – en devises et en roubles – pour permettre le virement en devises, leur conversion en roubles et le paiement du gaz fourni en roubles», a-t-il précisé. «Dans les prochains jours, nous aurons la liste définitive de ceux qui ont payé en roubles et ceux qui ont refusé de payer», a-t-il ajouté.

En réponse au gel de quelque 300 milliards de dollars de réserves en devises dont la Russie disposait à l'étranger, le Kremlin a promulgué un décret introduisant à partir d'avril une nouvelle procédure de paiement du gaz en deux phases, avec d'abord un versement sur un compte de Gazprombank en euros ou dollars, puis la conversion en roubles sur un second compte ouvert auprès du même établissement.

Si Bruxelles a jugé à plusieurs reprises qu'un tel mécanisme de conversion en roubles représentait un contournement des sanctions de l'UE, plusieurs Etats membres soucieux de maintenir leurs approvisionnements ont demandé des clarifications à la Commission européenne.

le 17 mai, le géant énergétique italien Eni a annoncé sa décision d'ouvrir un compte en euros et un autre en roubles auprès de Gazprombank. A l'inverse, Gasum, l'entreprise chargée des importations de gaz en Finlande, a le même jour annoncé refuser de payer Gazprom export en roubles et dit redouter une coupure de ses approvisionnements en gaz russe. D'autres pays, comme la Pologne ou la Bulgarie qui ont refusé de payer en roubles pour ne pas soutenir l'économie russe durant l'offensive en Ukraine, se sont déjà vu couper le gaz par Gazprom.

L'UE est le principal client de la Russie et elle cherche depuis le lancement de l'offensive en Ukraine à n'être plus dépendante des hydrocarbures russes.