Les produits ukrainiens exemptés de droits de douanes aux Royaume-Uni

A la demande du président Zelensky, orge, volailles et tomates en boîte d’Ukraine seront exportées sans droits de douanes vers le Royaume-Uni. La semaine dernière, Londres avait en revanche interdit l’importation de caviar russe, en soutien à Kiev.

«Les droits de douane sur tous les biens importés d'Ukraine seront maintenant réduits à zéro, et tous les quotas seront abolis», a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué cité par l’Agence France presse (AFP).

Il est précisé que cette mesure répond à une demande directe du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle concerne notamment l'orge, le miel, les volailles et les tomates en boîte exportées par l'Ukraine vers le Royaume-Uni.

«Le Royaume-Uni continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la lutte de l'Ukraine contre l'invasion brutale et non provoquée de Poutine et contribuer à assurer la sécurité et la prospérité à long terme de l'Ukraine et de son peuple», déclare la secrétaire au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, citée dans le communiqué.

Le Royaume-Uni a par ailleurs interdit l'exportation vers la Russie de certains produits et technologies qu'elle «pourrait utiliser pour réprimer le peuple héroïque d'Ukraine», notamment les équipements d'interception et de surveillance de communications.

Le gouvernement britannique avait étendu la semaine précédente la liste de ses sanctions commerciales, en interdisant l'importation d'argent, de produits issus du bois ou encore le caviar, et augmenté de 35 points de pourcentage les droits de douane sur certains produits en provenance de Russie et de son allié la Biélorussie, notamment sur les diamants et le caoutchouc.