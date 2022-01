Vaccin, pass : la gérante d'un café confie à RT France pourquoi elle vend son établissement

La Cabane café risque de fermer en raison du refus de sa gérante de se vacciner contre le Covid mais aussi de contrôler les pass vaccinaux. Au micro de RT France, cette dernière confie son opposition à ce qu'elle qualifie de «dictature sanitaire».

Depuis cinq ans, Sylvie est gérante de La Cabane café, un bar situé à Conches-en-Ouche dans l'Eure. Refusant de se faire vacciner contre le Covid-19 et de procéder aux contrôles des pass vaccinaux de ses clients, elle a décidé de mettre en vente son établissement.

«A part me faire vacciner ou me faire remplacer, je ne peux plus travailler. J'ai perdu ma liberté», a-t-elle sobrement résumé au micro de RT France. Elle a en outre souligné ne pas être anti-vaccin, mais refuser simplement de recevoir l'un de ceux dédié à la lutte contre le Covid-19 : «Celui-là, je ne l'ai pas fait et c'est mon choix.»

Auteur: RT France

Sylvie a de ce fait déploré l'impact de la campagne vaccinale sur sa vie quotidienne : «Je ne trouve pas normal d'avoir besoin de l'autorisation d'un président pour manger une pizza ou aller au restaurant», a-t-elle ainsi fustigé.

La commerçante a exprimé également son opposition en placardant une banderole sur son enseigne dénonçant la «dictature sanitaire» qui l'a poussée à mettre son établissement en vente. Son fils, co-gérant, a quant à lui épinglé le rôle de «gendarme» attribué aux restaurateurs pour contrôler leurs clients.