Poutine : la Russie dépasse la France dans le classement de la Banque mondiale Doing Business

Lors de sa rencontre avec des chefs d'entreprises français à Moscou, le président russe a jugé les relations bilatérales satisfaisantes. Il s'est aussi félicité de voir la Russie dépasser la France dans le classement Doing Business.

La Russie poursuit ses efforts visant à éliminer les barrières administratives : c'est ce qu'à expliqué le président russe lors de la rencontre avec des chefs d'entreprises français. Selon lui, ces efforts ont permis à la Russie de dépasser la France dans le classement Doing Business de la Banque mondiale mesurant la facilité à faire des affaires.

«Nous accordons une attention constante à la suppression des obstacles administratifs afin d’assurer une fiscalisation optimale. Grâce à ces efforts, cette année la Russie a pu monter dans le classement de la Banque mondiale [de la facilité à faire des affaires] de quatre positions à la fois et s'est classée 31e. Nous avons dépassé la France [32e selon le classement, ndlr.]», s'est ainsi félicité le président russe.

Le classement Doing Business de la Banque mondiale (institution financière internationale qui accorde des prêts à des pays en développement pour des projets d'investissement) est le 16ème d’une série de rapports annuels mesurant les régulations favorables et défavorables à l’activité commerciale dans 190 économies. Doing Business mesure les réglementations concernant 11 domaines du cycle de vie d’une entreprise. Dix de ces domaines sont inclus dans le classement de cette année sur la facilité de faire des affaires : création d'entreprise, l'obtention d'un permis de construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs minoritaires, paiement des taxes et impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et règlement de l’insolvabilité.