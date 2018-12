Le Premier ministre espagnol s’apprête à augmenter le salaire minimum de 22% par décret

Deux jours après le discours d’Emmanuel Macron en France, le socialiste espagnol Pedro Sanchez a annoncé une augmentation du salaire minimum par décret. Le Commissaire européen Pierre Moscovici a immédiatement réagi.

Après avoir annoncé au début du mois de décembre qu'il présenterait son budget en janvier prochain, Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, a révélé le 12 décembre le calendrier de sa mesure phare. Dès le 21 décembre, il augmentera par décret le salaire minimum de 22%, le portant ainsi à 1 050 euros bruts mensuels l'an prochain.

Le lendemain, depuis le Sénat français où il était auditionné par les représentants de la commission des finances et de celle des affaires européennes, le commissaire européen Pierre Moscovici a estimé que cette hausse devait être «compatible» avec les équilibres budgétaires et «proportionnée» à la productivité du pays.

Prévenant une accusation d’ingérence, Pierre Moscovici a ajouté : «Le rôle de la Commission tel que je le conçois n'est pas de mettre les mains sous le capot des politiques économiques des Etats membres. Nous n'avons pas à juger». Mais il aussi estimé que cela n’empêchait pas la Commission européenne de faire des remarques «à travers les recommandations spécifiques par pays sur la politique économique suivie».

Selon le projet de budget espagnol publié en octobre, cette mesure coûtera 340 millions d'euros à l'Etat. Elle a été durement critiquée par l'opposition de droite, mais soutenue par le parti de gauche radicale Podemos.

En France, deux jours plus tôt, le président de la République, Emmanuel Macron, avait lui aussi annoncé des mesures en faveur des salariés payés au SMIC. Elles devraient coûter environ deux milliards et être financées, in fine, en créant un peu plus de dette. Le SMIC ne sera pas précisément augmenté mais une revalorisation annuelle devrait le porter légèrement au-dessus de la barre des 1 500 euros brut pour une durée de travail calculée sur 35 heures hebdomadaires.

Revalorisation des salaires minimums : une tendance générale en Europe

Les salariés payés au SMIC recevront en moyenne 70 euros mensuels de prime à l’emploi. Elle sera entièrement financée par le budget de l’Etat «sans qu'il n'en coûte rien à leur employeur», selon l’expression employée par Emmanuel Macron lors de son «adresse à la Nation» prononcée le 10 décembre.



22 des Etats de l’Union européenne disposent d’une législation sur le salaire minimum qui varie de 261 euros en Bulgarie à 1 999 euros au Luxembourg, selon les dernières statistiques publiées par Eurostat. Selon les modes de calcul retenus par l'institut européen, la France arrive en cinquième position. Au sein de l'union, l’augmentation du salaire minimum au-delà du rythme de l’inflation est une tendance généralisée, en particulier dans les pays où il est le plus faible.

Les comparaisons entre salaires minimums donnent lieu à des controverses, tant sur les montants réellement perçus que sur leur coût éventuel pour les finances publiques. En effet, les montants bruts ne reflètent pas les écarts de revenus d’un pays à l’autre, compte tenu des différences de niveau des charges salariales ou, comme en France, des prestations sociales additionnelles.