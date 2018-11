Poutine dénonce la «pratique vicieuse» des sanctions unilatérales et du protectionnisme

A quelques heures de l'ouverture du G20 à Buenos Aires en Argentine, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé la «pratique vicieuse» des sanctions unilatérales et du protectionnisme.

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé ce 30 novembre à Buenos Aires la «pratique vicieuse» des «sanctions unilatérales» et du protectionnisme commercial, peu avant l'ouverture du sommet du G20 dans la capitale argentine.

«On ne peut pas ne pas voir qu'une concurrence malhonnête remplace de plus en plus souvent un dialogue honnête basé sur le principe d'égalité entre Etats. Une pratique vicieuse du recours aux sanctions unilatérales illégales et aux mesures protectionnistes se répand», a déclaré Vladimir Poutine, dont le pays est frappé depuis 2014 par de lourdes sanctions économiques européennes et américaines en raison de la crise ukrainienne.

Du 30 novembre au 1er décembre, les chefs d'Etat et de gouvernement des vingt premières puissances – 19 Etats et l'Union européenne, pesant 85% du produit intérieur brut mondial – se réunissent à Buenos Aires. Le sommet se déroule dans un centre de congrès au bord du Rio de la Plata, dont l'estuaire sépare l'Argentine de l'Uruguay, dans une zone coupée du reste de la ville par une autoroute, une voie de chemin de fer, un cimetière et des cordons de policiers. 24 000 membres des forces de l’ordre protègent la séance plénière et les sessions «portes fermées» des manifestations annoncées dans la capitale argentine, pays frappé par une crise économique et une inflation annuelle de 45%.

Lire aussi : Climat, commerce et mer d’Azov s’invitent à Buenos Aires pour le 10e sommet du G20