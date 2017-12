Renault acquiert 40% du capital du groupe de presse Challenges

Le constructeur automobile va prendre une participation de 40% dans le groupe de presse Challenges, qui édite le magazine économique du même nom et plusieurs autres titres, pour un montant non précisé.

C'est un première pour le constructeur automobile : les groupes Challenges et Renault ont annoncé dans un communiqué que ce dernier allait prendre une participation de 40% au sein du groupe de presse. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Renault pose un premier pas historique dans la presse avec cette entrée dans le capital du magazine économique, qui connaît de graves difficultés budgétaires mais dont les ventes se sont redressées ces derniers mois, après un plan d'économies et le départ de plusieurs journalistes.

En prenant pied dans la presse, le groupe automobile veut pouvoir proposer aux automobilistes, utilisateurs de voitures connectées et/ou autonomes, des services et des «contenus éditoriaux adaptés».

Ce partenariat n'est pas sans rappeler le fait que certains opérateurs télécom, comme SFR, ont racheté des journaux et incluent dans leurs forfaits l'accès à la version numérique de plusieurs titres de presse.

Le groupe Challenges publie, outre l'hebdomadaire économique éponyme, quatre magazines mensuels : Sciences et avenir, La recherche, L'Histoire et Historia. Au terme de cette transaction, il sera détenu à 60% par son actionnaire historique et PDG, Claude Perdriel qui conserve sa fonction, et à 40% par Renault.

