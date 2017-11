Malgré une hausse de son chiffre d'affaires, Veolia va supprimer des centaines d'emplois en France

Les syndicats ont approuvé un accord sur les mesures d'accompagnement d'un plan social, mais refusent les départs contraints. La rentabilité de la branche eau en France est en cause alors que le groupe engrange les nouveaux contrats à l'étranger.

Le groupe Veolia va supprimer des centaines d'emplois en France pour faire face à une baisse de la rentabilité de sa branche eau. Un «plan de sauvegarde de l'emploi» (PSE) avait été annoncé dès le 20 juin. Il prévoyait la suppression de 1 647 postes, dont déjà 97 vacants et la création de 987 postes en mobilité géographique ou fonctionnelle, soit un sureffectif net de 563 salariés.

Depuis, ce chiffre a été revu à la baisse, à 430. Mais les syndicats ont souligné dès le début qu'en réalité plus de 1 500 salariés étaient menacés, du fait des mobilités géographiques ou fonctionnelles qui ne seraient pas forcément possibles. Etalé sur trois ans, le plan social prévoit des départs en retraite anticipés et un plan de départs volontaires, sans exclure des départs contraints. Il épargne les fonctions d’exploitation et concernera surtout les services client, avec la suppression de la majeure partie des centres d'appel.

Les syndicats acceptent les mesures d'accompagnement, mais refusent les licenciements

Les trois syndicats majoritaires CGT, CFE-CGC et FO ont signé, le 15 novembre le texte sur les mesures d’accompagnement. Y figurent des dispositions destinées à favoriser la mobilité interne (aide au déménagement, travail à distance, compensation transitoire d'un différentiel de salaire) et l’allongement de la période d'éligibilité pour les mesures d'âge, ainsi que des primes incitatives et des aides à la création d'entreprise.

Mais ils rappellent que la signature de cet accord «ne signifie en aucun cas [qu’ils] partagent l’analyse de la direction quant à la nécessité et la pertinence de ce projet de réorganisation», le quatrième depuis 2014. La CFDT va elle aussi parapher ce texte qu'elle a qualifié de «compromis acceptable pour une organisation syndicale responsable». Mais son représentant, Hervé Deroubaix, a déclaré à l’AFP que cette signature ne signifiait pas que le syndicat acceptait les départs contraints. Depuis 2014, les effectifs de Veolia en France ont déjà fondu d'environ 3 000 personnes, selon les syndicats.

Présent dans le monde entier avec 163 000 salariés, dont 31% en France et 39% dans le reste de l’Europe, le groupe Veolia comprend trois activités : la fourniture et l’assainissement d’eau, la gestion des déchets et l’énergie. En 2016, il a fourni de l’eau potable à 100 millions de foyers, valorisé 30 millions de tonnes de déchets et produit 54 millions de mégawattheures, réalisant un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros. L’Europe (hors France) est son premier marché devant le reste du monde et la France seule zone où son chiffre d’affaires est en recul. Sur l’ensemble, celui-ci progresse de 3,7% en valeur et a pâti d’effets de change négatifs notamment à cause du recul de la livre sterling, sans quoi, selon les informations du groupe, il aurait progressé de 4,4 %.





Lire aussi : Après 5 milliards de pertes en bourse, Drahi revient aux commandes d’Altice qui en doit 50