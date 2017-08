Le chômage en France est reparti en forte hausse en juillet

Après la baisse de juin, le nombre de chômeurs est reparti en forte hausse en juillet, s'établissant en fin de mois à 3,78 millions de personnes dans l’ensemble du pays, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail le 24 août.

Le chômage a augmenté de 1% en juillet, pour s'établir à 3,52 millions de personnes en métropole. Il a augmenté dans les mêmes proportions en incluant l'outre-mer, pour un total de 3,78 millions de personnes inscrites en catégorie A (sans activité) sur les listes de Pôle emploi, selon les chiffres fournis le 24 août par le ministère du Travail.

Depuis le début de l'année, l'indicateur alterne mois de baisse et de hausse, témoignant de la forte volatilité des statistiques de Pôle emploi.

Le nombre de chômeurs est en hausse de 46 300 (+1,3%) sur trois mois et de 51 000 (+1,5%) depuis le début de l'année en métropole. Pour la première fois depuis mars 2016, l'indicateur est aussi en légère hausse sur un an (+0,1%).

Les jeunes et les séniors principalement touchés

En catégorie A, la hausse du chômage touche principalement les jeunes. Mais si leur nombre sur les listes de Pôle emploi a augmenté de 2,8% en juillet, il reste en nette baisse sur un an (-3,6%).

Les seniors voient aussi leur situation se dégrader en juillet (+0,3%). Pour eux, c'est la confirmation d'une tendance lourde (+3,4% sur un an).

Le chômage de longue durée augmente aussi sensiblement (+0,8% sur un an). : fin juillet, 2,46 millions de demandeurs d'emploi (chômeurs exerçant une petite activité compris) étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an en métropole.

Ces nouveaux chiffres publiés par le ministère du Travail ne risquent pas d'améliorer la côte de satisfaction des Français dans la politique du président de la République, particulièrement faible cet été : selon un sondage Harris Interactive diffusé le 16 août, 62% des Français se disent insatisfaits de l'action d'Emmanuel Macron durant les trois premiers mois de son quinquennat.

