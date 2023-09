Turquie : l'inflation atteint près de 60% sur un an

L'inflation a atteint 58,9% sur un an en août en Turquie, au plus haut depuis décembre 2022, selon les données officielles publiées ce 4 septembre.

En Turquie, la hausse des prix à la consommation, alimentée par la dépréciation de la livre turque, s'est établie à 9,1% sur un mois, selon les chiffres officiels annoncés ce 4 septembre.

L'inflation avait réaccéléré en juillet, à 47,8% sur un an, après huit mois de tassement. Elle avait reflué à 38,2% sur un an en juin, son plus bas niveau en un an et demi, après avoir culminé à 85,5% en octobre 2022.

Bien qu'élevés, les chiffres officiels sont contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), selon lesquels la hausse des prix à la consommation s'élèverait à 128% en glissement annuel.

La Banque centrale turque, qui a relevé son principal taux directeur de 8,5% à 25% depuis juin afin d'endiguer l'inflation, avait revu fin juillet ses prévisions pour la fin de l'année.

Selon elle, l'inflation atteindra 58% fin 2023 – plus du double des précédentes projections –, avant un retour à «la stabilité» à partir de 2025.

La Turquie connaît une inflation à deux chiffres sans discontinuer depuis fin 2019, rendant le coût de la vie difficilement supportable pour de nombreuses familles.