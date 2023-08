Sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg : le bilan en chiffres

La deuxième édition du sommet Russie-Afrique, qui s’est tenue les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, a réuni des dizaines de chefs d’Etat et de gouvernements et des milliers de chefs d’entreprises. Retour en chiffres sur cet évènement.

Quel bilan pour la deuxième édition du sommet Russie-Afrique, qui s’est tenue les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg ? Au lendemain de la fermeture de ses portes, la Fondation Roscongress a communiqué dans une note adressée à la presse un ensemble de chiffres clefs sur cet évènement international.

Sur le plan politique :

48 pays africains ont été représentés (l'ONU en reconnaît 54),

27 d'entre eux l'ont été au niveau de la première et de la deuxième personne de l’Etat.

© Alexeï Danichev / RIA Novosti Séance plénière du deuxième sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, le 28 juillet 2023.

A ces dirigeants politiques, selon Roscongress, ce rendez-vous incontournable des relations russo-africaines a ajouté 9 000 participants et représentants venus de Russie et de 104 pays.

1 100 représentants de délégations officielles étrangères,

750 représentants russes.

Auxquels se sont joints :

1 000 représentants d'entreprises étrangères,

2 000 représentants d’entreprises russes,

d'après des chiffres précisés par Anton Kobiakov, conseiller du Président de russe et secrétaire exécutif du Comité d'organisation chargé de la préparation et la conduite des événements du format Russie-Afrique.

Plus de 160 accords signés

Toujours selon Roscongress,

59 tables rondes ont été organisées, avec 457 intervenants.

Le tout autour de quatre grands axes :

l’«économie du nouveau monde»,

la «coopération dans le domaine de la science et des technologies»,

le «domaine humanitaire et social : ensemble vers une nouvelle qualité de vie»,

la «sécurité intégrale et développement souverain».

© Vladimir Astapkovitch / RIA Novosti Participants à la conférence «PME en Russie et en Afrique : nouvelles lignes directrices pour le partenariat», lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg le 28 juillet 2023.

Ce forum a notamment vu la signature de 161 accords, non couverts par le secret commercial, dans les secteurs de :

la coopération internationale interrégionale,

l'éducation et des sciences,

la coopération scientifique et technique,

les activités d'exportation et de commerce extérieur.

Les géants industriels à l'avant-garde russe

Dans les allées du forum, plus de 50 stands d'exposition consacrés aux secteurs clés de la coopération entre la Russie et les pays africains avaient été installés. Parmi les entreprises russes qui y étaient représentées, on comptait des géants des secteurs :

énergétique, avec le trio Rosatom, Gazprom et Novatek,

médical, avec une palette de 25 organisations médicales et pharmaceutiques réunies.

financier, avec notamment Sberbank et Gazprombank,

métallurgique, avec le conglomérat United Metallurgical Company (OMK) ainsi que Novostal-M,

chimique, avec notamment le fabricant de minéraux et de salpêtre ammoniacal Uralchem.

agro-industriel, avec le spécialiste des machines agricoles Rostselmash,

informatique, représenté notamment par le développeur de logiciels anti-virus Doctor Web et le concepteur de drones Geoscan.

des transports, avec la présence notoire des constructeurs KamAZ et AvtoVAZ.

© Alexandre Galperin / RIA Novosti Stand de Sberbank, avant l’ouverture du forum économique et humanitaire Russie - Afrique de Saint-Pétersbourg, le 26 juillet 2023.

«Nous avons identifié les principaux axes de travail commun, esquissé des plans pour renforcer la coordination de la politique étrangère, accroître les flux commerciaux et d'investissement, et la coopération industrielle entre la Russie et les pays du continent» africain, s’était notamment félicité le président russe Vladimir Poutine, lors de son allocution de clôture de la deuxième session plénière du Sommet.