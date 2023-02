Réforme des retraites : Dussopt détaille les prévisions sur la pension minimale

Venu défendre la réforme des retraites sur France Inter, le ministre du Travail a évoqué les retraites minimum. Selon ses calculs, chaque année, 40 000 personnes de plus passeraient le cap des 85% du SMIC.

«Grâce à cette réforme [...], 1,8 million de retraités [actuels] vont voir leur pension revalorisée», a affirmé ce 15 février sur France Inter le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il a ajouté que la moitié d’entre eux connaîtraient une revalorisation de leur pension comprise entre 70 et 120 euros et précisé que «40 000 personnes de plus chaque année» passeraient le cap des 85% du Smic.

«Cela signifie que nous avons au total 250 000 retraités supplémentaires dans notre pays qui vont franchir le cap des 85% du Smic parmi les retraités actuels», a-t-il poursuivi. Il a aussi détaillé que parmi les 800 000 nouveaux retraités annuels, 200 000 auraient une pension revalorisée et parmi eux, «un gros tiers aura une revalorisation supérieure à 70 euros».

«Quand on me dit combien grâce à cette réforme vont passer le cap des 85% du Smic ? On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir : 40 000 personnes de plus chaque année », a-t-il encore ajouté. «Pourquoi 40 000 sur 200 000 ? Parce que ceux qui resteront en dessous des 85% du Smic sont ceux qui ont des carrières incomplètes», a-t-il précisé.

Le ministre a souligné qu'il donnait ces chiffres avec «prudence». «On parle là d'une pension minimum pour quelqu'un qui a une carrière à taux plein», a-t-il expliqué notant que «personne n'est capable de dire combien d'assurés prendront leur retraite en 2024, en 2030, en 2035 [avec les trimestres requis]».

Le gouvernement avait promis un minimum de 1 200 euros par mois de pension après une carrière complète au Smic, sans préciser le nombre de personnes concernées. Les 1 200 euros affichés correspondent en réalité à 85% du Smic net - actuellement de 1 353 euros par mois, mais qui sera probablement revalorisé en cours d'année pour suivre l'inflation.