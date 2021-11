RT REMPORTE NEUF PRIX DONT QUATRE MÉDAILLES EN OR AUX PROMAX GLOBAL EXCELLENCE AWARDS

MOSCOU, 22 NOVEMBRE 2021 - Les projets de RT pour le 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique et son clip utilisant la technologie du deepfake ont remporté 4 médailles d’or aux Promax Global Excellence Awards 2021, un des prix les plus prestigieux dans les domaines du marketing et du design. La chaîne a remporté neuf récompenses en tout.

Le clip de RT pour lequel a été utilisée la technologie du deepfake et réalisé à l’occasion de l’élection présidentielle aux Etats-Unis en 2020 a remporté l’or dans la catégorie «Promotions les plus drôles : plus de 60 secondes» et l’argent dans la catégorie «News/reportage spécial : meilleure promotion d’une émission». Lors de la campagne présidentielle américaine, RT avait diffusé une vidéo où l’on pouvait voir à quoi pourrait ressembler le travail de Donald Trump au sein de la chaîne au cas où il ne serait pas réélu.

Le clip «Fous de RT» a obtenu une médaille bronze des Promax Global Awards. Les auteurs avaient imaginé de quoi de grandes personnalités politiques pourraient discuter avec leurs psys à la veille du 15e anniversaire de RT. On voit ainsi passer Donald Trump, Joe Biden, Emmanuel Macron et Angela Merkel. La vidéo a été réalisée grâce à l’utilisation de la technologie du deepfake.

La promotion de la couverture de l’élection américaine en 2020 a remporté la médaille de bronze dans la catégorie «News : meilleure promotion ouvrant une émission».

Le projet historique d’envergure de RT #PagesdelaVictoire, présenté à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, a remporté le premier prix dans la catégorie «Meilleure utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir une émission» et le deuxième prix pour le «Meilleur contenu en série sur les réseaux sociaux». #PagesdelaVictoire raconte l’histoire de la guerre à travers le prisme des nouveaux médias et de l’art numérique sur cinq plateformes : Twitter, Instagram, Facebook, VK et YouTube.

Le projet social et médiatique de RT «Une lettre sans fin», conçu avec des étudiants de l’Ecole de design RANEPA et les graphistes Mikhaïl Sorkine et Piotr Bankov, a remporté l’or dans la catégorie «Meilleur contenu en série sur les réseaux sociaux» et l’argent dans la catégorie «Meilleure utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir une émission». «Une lettre sans fin» réunit des extraits de lettres du front et des illustrations qui en sont inspirées.

La série vidéo «La guerre : dessins d’enfants en animation VR» a été désignée la meilleure dans la catégorie «Meilleures innovations technologiques : travaux numériques». Le projet présente des dessins d’enfants de l’époque de guerre interpretés par de fameux peintres travaillant dans l’animation VR.

L’Association internationale Promax est fondatrice d'une série de prix parmi les plus importants et les plus prestigieux dans le domaine de la promotion télévisuelle, du marketing et du design.