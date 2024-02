RT PRÉSENTE EN AVANT-PREMIÈRE UN FILM DÉDIÉ AU 80ème ANNIVERSAIRE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES RUSSO-ÉGYPTIENNES

MOSCOU, 6 FÉVRIER — En collaboration avec l’ambassade de Russie en Égypte, la chaîne de télévision RT Arabic (RT en arabe) a présenté en avant-première son documentaire « Retour » dédié au 80ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Russie et l’Égypte.

Le film retrace l’histoire d’un interprète militaire soviétique envoyé en mission en Égypte au début des années 70. Alors qu’il se trouve en Égypte, la guerre du Kippour éclate, une guerre dans laquelle l’URSS est intervenue en tant qu’allié des États arabes. Le personnage principal se souvient des étudiants et orientalistes russes qui se laissaient emporter par le cinéma égyptien, de sa vie dans la résidence des officiers, de sa première visite en Égypte. Quelques décennies plus tard, il retourne déjà comme touriste dans ce pays tant aimé, parcourt les rues familières, rencontre ses anciens amis, parle aux locaux et plonge de nouveau dans l’histoire de l’Égypte, un pays auquel il a consacré la plus grande partie de sa vie.

Le chef du service égyptien des informations Dia Rashwan, le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères chargé de l’Europe Khaled Imara, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères Akhmed Abou Zeid, l’ambassadeur de Russie en Égypte Gueorgui Borissenko, ainsi que des représentants d’autres ministères égyptiens ont participé à l’avant-première du film « Retour ». Des représentants des médias, dont les journaux Al-Ahram, Youm7 et Al-Dostour, les chaînes de télévision Sada El-Balad, Ten TV, MESAT et Al-Ghad, et enfin l’Agence de presse du Moyen-Orient, étaient également présents.

« Je tiens à souligner le rôle des médias, en particulier des chaînes de télévision. Et je voudrais souligner le rôle que la chaîne d’information RT a joué et continue de jouer. Dès le moment de sa création, cette chaîne a commencé à jouer un rôle important bien avant que les événements récents ne se produisent en Europe et au Proche-Orient. Pendant la pandémie du COVID-19, cette chaîne a joué un rôle significatif en diffusant des informations importantes pour tout le monde et en proposant des documentaires en cette période de crise pour le monde entier. Merci beaucoup ! » a déclaré le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères chargé des affaires européennes, Khaled Imara, dans son discours de bienvenue.

« Nos soldats se sont battus côte à côte pour la souveraineté de l'Égypte pendant la guerre d'usure comme on l'appelle. Le 6 octobre 1973 marque le jour de la victoire remportée par les Égyptiens avec les armes soviétiques. Ce film raconte essentiellement cette période de l'histoire commune. Ces 10 dernières années, les relations russo-égyptiennes connaissent une nouvelle montée en puissance. Les présidents Vladimir Poutine et Abdul-Fattah al-Sissi ont porté les relations entre les deux pays à un nouveau niveau de partenariat stratégique », a déclaré l'ambassadeur de Russie en Égypte Gueorgui Borissenko.

« L’équipe RT Arabic est en contact permanent avec les représentants des principaux médias égyptiens et dans le cadre de cette visite nous avons convenu de coopérer avec Sada El-Balad et Radio Misr. Nous sommes convaincus que notre relation sera fructueuse : RT Arabic est prête à partager ses progrès au niveau de la mise en oeuvre des nouvelles technologies tant en salle de rédaction qu’en ligne. Quant aux collègues égyptiens, ils aideront notre chaîne à élargir son audience dans le plus grand pays du monde arabe », a souligné Maya Manna, chef de RT Arabic.

Le film « Retour » sera diffusé à l'antenne de RT Arabic et des chaînes de télévision égyptiennes Ten TV et Sada El-Balad.

La chaîne d’information RT Arabic fait partie du réseau international RT. RT regroupe des chaînes d'information en anglais, arabe, espagnol, français, allemand et une chaîne dédiée aux documentaires RTD en russe et en anglais. Le réseau comprend également des portails en ligne en sept langues, dont le serbe et le russe, et l’agence de presse mondiale RUPTLY qui propose du contenu exclusif aux chaînes de télévision du monde entier. RT existe en chinois sur les réseaux sociaux chinois les plus populaires ainsi qu'en hindi. RT a été nominée onze fois au prestigieux prix des International Emmy Awards.