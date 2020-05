RT MET EN PLACE UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE POUR LE JOUR DE LA VICTOIRE, EN DIRECT ET EN LIGNE

RT proposera le 9 mai une programmation spéciale consacrée au 75 anniversaire de la victoire des alliés dans la Seconde Guerre mondiale et de la victoire soviétique dans la Grande Guerre patriotique.

RT a lancé depuis le début de l’année plusieurs projets consacrés au Jour de la Victoire, dont un film recréant les circonstances dans lesquelles a été prise la photographie emblématique de mai 1945, «Le drapeau rouge sur le Reichstag».

Le 9 mai, RT diffusera la version intégrale de la série documentaire intitulée «ABCdaire de la Victoire : de Brest au Reichstag», qui retrace les progrès effectués par l'Armée rouge en 1945. La série fait partie du projet spécial de RT #Pagesdelavictoire, qui raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sur Twitter, Instagram, Facebook, VK et YouTube.

RT diffusera également des reportages filmés au-dessus de la place Rouge, ainsi que divers émissions et documentaires sur la Seconde Guerre mondiale. RT France diffusera une série d'interviews de vétérans français et d’historiens de la Seconde Guerre mondiale. RT Espagnol présentera une série de programmes dédiés aux citoyens espagnols et des pays d'Amérique du Sud qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. RT Arabic proposera une rétrospective des plus importantes batailles et reviendra sur les trajectoires de plusieurs personnes qui y ont participé.

RT Deutsch présentera de son côté un projet spécial : la diffusion d'une rencontre en ligne entre un député allemand et un vétéran russe qui se trouvait à Berlin en mai 1945 et qui n’a pas pu laisser sa signature sur les murs du Reichstag, comme l'ont fait de nombreux soldats soviétiques. Le député a donné au une chance au vétéran de laisser le message de son choix sur le mur de son bureau à l'intérieur du Parlement. Le vétéran russe est décédé au mois de mai, quelques jours après cette conversation.

Pour le projet #Postedelavictoire RT a réuni depuis plusieurs mois les histoires d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale à travers le monde. RT leur a transmis des lettres de personnes reconnaissantes qui vivent en Russie, en Biélorussie, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Chine et dans de nombreux autres pays.

RT a produit un projet spécial consacré à la légendaire photographie de guerre «Le drapeau rouge sur le Reichstag», transformant ce célèbre cliché de la victoire en film commémoratif. RT a analysé dans le détail toutes les photographies disponibles prises sur le toit du Reichstag par son auteur, Evguény Khaldeï, ainsi que plus de 40 autres photographies du Reichstag, des bâtiments qui l'entourent, de panoramas et de l'architecture afin de recréer le moment précis où cette photographie a été prise.

Sur Twitter, l'équipe de RT procède à une reconstitution virtuelle des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale : des dizaines de personnages historiques font des publications sur des comptes dédiés en «temps réel» pour partager leurs impressions et des rapports d’étape.

Sur Instagram, la série de « Lettres sans fin » de RT offre propose une illustration pour de nombreuses lettres de guerre authentiques envoyées depuis le front. Les images ont été créées par de jeunes artistes de l'Académie présidentielle russe de l’économie nationale et du service public.

RT est un réseau mondial d'informations qui opère 24 heures sur 24 et se compose de huit chaînes de télévision, diffusant des informations, des actualités et des documentaires, avec des plateformes numériques en six langues et une agence de presse vidéo, RUPTLY. Selon une enquête de 2017 sur la consommation des informations télévisées réalisée par Ipsos, le nombre hebdomadaire total de téléspectateurs de RT est de 100 millions dans 47 des 100+ pays où les émissions de RT sont disponibles. RT est la première chaîne de télévision d’information internationale sur YouTube, cumulant plus de 10 milliards de vues à ce jour. RT est la seule chaîne de télévision russe à avoir été sept fois finaliste aux Emmy Awards.