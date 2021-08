Régis Le Sommier rejoint RT France

Boulogne-Billancourt, le 16 août 2021 – Régis Le Sommier, journaliste, ancien directeur adjoint de Paris Match, rejoint RT France, à compter du 30 août 2021, en tant que Grand Reporter. Fort de sa longue expérience, il proposera ses analyses et décryptages, que ce soit sur le terrain ou en studio.

«Je me réjouis de rejoindre une équipe jeune et dynamique et de pouvoir travailler sur un média multi-supports. Le grand reportage a de l’avenir. Rien ne vaut le terrain pour expliquer le monde», explique Régis Le Sommier.

Après des années à Paris Match, à réaliser de grandes enquêtes et à couvrir de nombreux événements et théâtres de guerre, Régis Le Sommier vient renforcer la rédaction de RT France. Au cours de sa carrière, il a interviewé chefs d’Etats et personnalités politiques de premier plan tels que George Bush, Barack Obama, Bachar-el-Assad, Pervez Musharraf ou encore Sergueï Lavrov. Ses multiples expériences sur le terrain et ses rencontres l’ont conduit à écrire de nombreux livres. Il enseigne au CELSA et à l'ESJ Paris.

«Je suis très heureuse d’accueillir Régis Le Sommier au sein de nos équipes et j’ai hâte de proposer à nos téléspectateurs, avec son éclairage unique, une couverture encore plus approfondie des principaux événements nationaux et internationaux», déclare Xenia Fedorova, Présidente et directrice de l'information de RT France.