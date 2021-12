Propos diffamatoires de monsieur Tenzer : RT France fait appel de la décision du tribunal

Boulogne-Billancourt, le 3 décembre 2021 - RT France a porté plainte contre monsieur Nicolas Tenzer suite aux propos manifestement diffamatoires qu’il a tenus sur le réseau social Twitter à la fin de l’année 2018. La Cour a pourtant décidé ce jour d’une relaxe, considérant qu’il n’exprimait alors que des jugements de valeur ou des opinions. En revanche, les accusations de procédure bâillon et d’intimidation avancées par M. Tenzer ont été rejetées par les juges. Il a ainsi été débouté de ses demandes de condamner RT France à payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 5 000 euros au titre de ses frais de procédure.

«RT France conteste cette décision du tribunal et considère que les propos de Monsieur Tenzer sont diffamatoires. Ils portent atteinte à la réputation et à l’honneur de la chaîne, de ses journalistes et des personnalités qui s’expriment sur son antenne. RT France va faire appel de ce jugement», déclare Angélique Tessier, directrice juridique de RT France.

RT France est attachée à la liberté d’expression et a toujours défendu et promu le pluralisme, la diversité des opinions. Cependant, monsieur Tenzer ne se contente pas d’exercer cette liberté et son droit de critique concernant RT France. Il outrepasse ces droits en diffamant RT France. Pour rappel, dans un message du 4 novembre 2018, il affirmait que RT France «n’est pas un organe de presse». Il ajoutait que les personnes venant s’exprimer à l’antenne étaient des «complices du régime et donc de ses crimes», « des idiots utiles ». Le 9 décembre 2018, après que RT France a relayé une information de manière factuelle, à l’instar d’autres médias, à savoir l’annonce de la tenue prochaine d'un rassemblement de Gilets jaunes, il publiait un autre message dans lequel il accusait RT France de se rendre coupable de «subversion» voire d’«appel indirect à la violence».

«C’est un jugement décevant mais pas surprenant. La chaîne est traitée de façon discriminatoire en raison de sa source de financement. Il y a une jurisprudence et les règles de droit qui s’appliquent pour tous les médias diffusant en France, mais il y a une application qui est différente si vous êtes RT France. Il y a clairement un deux poids deux mesures alors que RT France diffuse ses programmes dans le respect des lois et des critères des autorités de régulation depuis près de quatre ans.», indique Jérémie Assous, avocat de RT France.