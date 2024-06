POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE : RT ET ROSCOSMOS ORGANISENT UNE LIGNE DIRECTE AVEC L’ISS POUR LES PASSIONNÉS D’ESPACE DE TROIS CONTINENTS

MOSCOU, 26 JUIN — La chaîne de télévision RT et l’entreprise d’État Roscosmos lancent « Starbound. La voie des étoiles », un projet international unique en son genre. Pour la première fois dans l’histoire, les habitants de trois continents – l’Amérique latine, l’Eurasie et l’Afrique – pourront poser en direct leurs questions aux cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS). Chacun des cinq épisodes de l’émission sera consacrée à un pays du groupe des BRICS : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. La première aura lieu sur RT le 27 juin et c’est par l’Inde que s’ouvrira le cycle d’émissions.

Les épisodes seront diffusés à l’antenne de RT et sur les tous les sites de la chaîne en différentes langues :

Les téléspectateurs seront mis en ligne directe avec des cosmonautes par vidéoconférence ; des récits sur les projets spatiaux et le développement de l’exploration spatiale, des images exclusives de l’ISS et l’histoire d’enthousiastes célèbres de l’espace, originaires des pays des BRICS, les attendent également.

« Le projet « Starbound. La voie des étoiles » est une contribution commune pour rapprocher l’espace du grand public. En orbite, le cosmonaute a l’opportunité exceptionnelle de porter un regard extérieur sur la planète, notre maison commune. Elle est belle et fragile, et il faut prendre soin d’elle. J’en suis certain, dans leurs échanges avec les habitants de tant de pays différents, les membres de l’équipage russe de l’ISS sauront non seulement parler de leur travail, mais aussi aider l’humanité à apprendre à mieux aimer le lieu où nous vivons tous, la planète Terre », a déclaré Iouri Borissov, directeur de Roscosmos.

Dans le premier épisode, Oleg Kononenko, cosmonaute russe sur l’ISS, détenteur du record du monde du temps cumulé en orbite, répond aux questions d’habitants de l’Inde. Rakesh Sharma, premier cosmonaute indien, héros de l’Union soviétique, posera aussi sa question. Cette première émission sera également consacrée aux projets spatiaux soviétiques et russes, ainsi qu’à la coopération avec l’Inde dans le domaine spatial.

« Lorsque vous montez là-haut et que vous regardez la Terre, vous ne distinguez pas les frontières et vous voyez à quel point nos destins sont vraiment interconnectés. Du point de vue de l’humanité, ça n’a pas de sens de se déplacer à des milliers de kilomètres pour dire : « Je viens d’Amérique ». Vous venez de la planète Terre ! Réfléchissez non pas à l’échelle nationale, mais à l’échelle mondiale », déclare Rakesh Sharma.

Un présentateur de RT depuis le studio de la chaîne à Moscou et le cosmonaute russe Konstantin Borissov, récemment rentré de mission, animent la ligne directe.

Chacun peut envoyer sa question aux cosmonautes de l’ISS à l’adresse suivante : starbound@rttv.ru. Les questions les plus insolites et les plus intéressantes seront récompensées. L’heureux gagnant du premier prix s’envolera pour le cosmodrome Vostotchny, où il pourra assister au lancement de la fusée.

En 2016, RT a été la première chaîne au monde à « envoyer » ses téléspectateurs dans l’espace, en diffusant au format panoramique des images exceptionnelles de la Terre prises à bord de l’ISS en collaboration avec Roscosmos et RKK Energuia. En 2018, la première vidéo panoramique jamais tournée dans l’espace, SPACEWALK 360, a remporté le prestigieux Shorty Awards.

