Les représentants de 100 pays du monde discuteront des meilleures pratiques russes en terme de formation dans le cadre du Festival mondial de la jeunesse 2024.

Dans le cadre du Festival mondial de la jeunesse aura lieu un débat ouvert sur le développement de la formation en Russie. L’Université de l’amitié entre les peuples Patrice Lumumba (RUDN) est partenaire de l’événement.

« Le Festival mondial de la jeunesse est un événement unique auquel tous les étudiants rêvent de participer. Depuis plus de 60 ans, nous formons des professionnels de 200 pays du monde, en établissant des relations basées sur la compréhension mutuelle, le respect mutuel des traditions de chaque peuple et de chaque culture. J’espère que cet événement et le Festival lui-même poseront un nouveau jalon pour la construction d’un avenir commun dans l’esprit de l’amitié entre les peuples », a déclaré le vice-recteur chargé du travail avec les étudiants de la RUDN, Mikhaïl Katsarsky.

Les participants au Festival mondial de la jeunesse 2024 auront l’occasion de discuter des meilleures pratiques et perspectives russe dans le domaine de la formation avec des représentants d’associations étudiantes de 100 pays. Des experts venus d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et du Moyen-Orient prendront part au débat.

« Être meneurs d’opinion pour les étudiants de leur pays est une grande responsabilité. Et être meneur d’opinion devant le public du Festival mondial de la jeunesse est une double responsabilité. Je suis heureux que la Russie offre une telle opportunité aux étudiants étrangers. Les jeunes construisent l’avenir du pays et les jeunes du Festival mondial de la jeunesse 2024 construisent l’avenir du monde entier ! », a relevé Eleftherios Chatzitheodoridis, président de la communauté des étudiants grecs à la RUDN.

Les participants au Festival en apprendront davantage sur la coopération internationale dans le domaine de la formation, sur les principaux programmes offerts par les universités nationales, sur la vie des étudiants étrangers en Russie et sur les opportunités existantes dans les sphères scientifique, socioculturelle et sportive.

« Pour moi, le Festival mondial de la jeunesse n’est pas seulement l’occasion de rencontrer des étudiants créatifs et proactifs, mais aussi d’en apprendre davantage sur les opportunités que la Russie m’offre en tant qu’étudiant. Il est très important pour moi, en tant que dirigeant, d’apprendre beaucoup de nouvelles choses à partager avec mes amis, compatriotes et étudiants du monde entier. Je suis reconnaissant de l’opportunité de changer le monde des jeunes », a commenté El Khor Humam, activiste de la communauté des étudiants libanais à la RUDN.



Rappel des faits :

Le Festival mondial de la jeunesse aura lieu en mars 2024, conformément au décret du président russe Vladimir Poutine, afin de développer la coopération internationale des jeunes. Lors de la première réunion du Comité d’organisation, sous la présidence du premier directeur adjoint de l’Administration présidentielle de la Fédération de Russie, Sergueï Kirienko, il a été décidé de tenir le Festival sur le territoire fédéral de « Sirius ».

20 000 jeunes responsables dans les domaines de la formation, de la science, de la coopération internationale, de la culture, du bénévolat et de la charité, du sport, des affaires, des médias, entre bien d’autres domaines, y compris 10 000 participants étrangers, prendront part au Festival mondial de la jeunesse 2024. Pour la première fois dans l’histoire du Festival, les adolescents de 14 à 17 ans auront la chance de participer à l’événement : 500 personnes de Russie et 500 de l’étranger.

5 000 bénévoles de toutes les régions de Russie seront impliqués dans l’organisation et la tenue du Festival, y compris 228 habitants des républiques populaires de Lougansk et de Donetsk ainsi que des régions de Zaporojié et de Kherson.

L’Agence fédérale pour la jeunesse (Rosmolodioj) est l’organisateur du Festival mondial de la jeunesse, la Direction du Festival mondial de la jeunesse en est l’opérateur.



CONTACT POUR LES MÉDIAS :

Iana Kortchik, chef du service de presse du Festival mondial de la jeunesse,

+7 (922) 886-77-48, press@fest2024.com