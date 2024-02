LE FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE 2024 A RECU SIX FOIS PLUS DE DEMANDES D'INSCRIPTION QUE LORS DE L'EDITION PRECEDENTE

La préparation du Festival mondial de la jeunesse entre dans sa phase finale. La « ville de la jeunesse mondiale » s’apprête à accueillir 20 000 participants en provenance de plus de 180 pays du globe, ce qui est un record absolu, annonce Ksénia Razouvaïeva, directrice de l’Agence fédérale russe pour la jeunesse lors d’une conférence de presse à l’agence Rossia Segodnia.

« Un événement à l’échelle planétaire nous attend. Cette année il y a eu plus de 300 000 demandes de participation, un record absolu. С’est six fois plus qu’en 2017, ce qui dissipe le mythe d’un isolement de la Russie. Nous sommes prêts à organiser le festival, nous en sommes maintenant à l’étape finale de préparation des infrastructures héritées des Jeux Olympiques. De plus, nous avons une expérience colossale dans l’organisation d'événements d’une telle ampleur », a fait remarquer Ksénia Razouvaïeva.

Elle a également évoqué la sélection difficile que les candidats ont passée. Les épreuves comptaient six étapes, dont un portfolio, un essai et une présentation vidéo. Les informations fournies par les candidats ont servi de base pour un classement des participants. L’étape finale consistait à créer des délégations. Parmi la grande quantité de demandes, les organisateurs ont choisi les candidats ayant reçu le plus grand nombre de points lors de la sélection, c’est-à-dire, les meilleurs des meilleurs. La préférence a été donnée aux jeunes les plus énergiques et actifs sur le plan social, jugés dignes de représenter la Russie à un festival d’ampleur internationale. L'attention a également été portée sur l’importance que revêtent les projets des participants potentiels, ainsi qu’au nombre de leurs réalisations.

En marge du Festival mondial de la jeunesse et en collaboration avec le Mouvement des Premiers, le centre de formation Sirius lancera un programme spécial pour enfants baptisé « Ensemble vers le futur ».

Sergueï Perchine, premier directeur adjoint du Festival mondial de la jeunesse et responsable du programme de l’événement, nous a révélé les secrets de la cérémonie d’ouverture.

« Nous mettrons en place des solutions techniques très intéressantes et mémorables avec des séquences touchantes. Le sens de chaque jour du festival sera souligné, visualisé et dévoilé. Ce sont des valeurs que tous les jeunes du monde partagent, des valeurs pour lesquels la Russie se bat jusqu’à présent », a-t-il fait remarquer.

Le conseiller du directeur de l’Agence fédérale pour la jeunesse Anton Pachkov a déclaré que le festival serait couvert par plus de 1 000 journalistes de 36 pays.

« Les journalistes sont toujours des invités très attendus aux événements consacrés à la jeunesse, mais aussi des coauteurs à part entière de ces événements. Dans l’ambiance de cette guerre d’information déclenchée contre notre pays dans les médias de masse occidentaux, il est très important d’avoir une couverture objective, correcte, à grande échelle du festival, de ses valeurs et de ses objectifs. L’avis de la nouvelle génération et des participants venus de plus de 180 pays du monde doit être entendu », a affirmé Anton Pachkov.

Il a également souligné que les bénévoles du centre de presse parleraient au moins quatre langues.

Selon Artiom Metelev, président du comité de la Douma pour la jeunesse et président du conseil de l’Association des centres de bénévoles, 50 000 demandes de participation ont été déposées. Les bénévoles aideront à organiser l’arrivée et le départ des participants et des invités, ainsi que leur repas, leur logement et leurs déplacements.

Le Festival mondial de la jeunesse aura lieu en mars 2024, conformément au décret du président russe Vladimir Poutine, afin de développer la coopération internationale entre les jeunes. Lors de la première réunion du Comité d’organisation, sous la présidence du premier directeur adjoint de l’Administration présidentielle de la Fédération de Russie, Sergueï Kirienko, il a été décidé de tenir le Festival sur le territoire fédéral de « Sirius ».

20 000 jeunes dont 10 000 participants étrangers, responsables dans les domaines de la formation, de la science, de la coopération internationale, de la culture, du bénévolat et du secteur caritatif, du sport, des affaires et des médias, entre bien d’autres domaines, prendront part au Festival mondial de la jeunesse 2024. Pour la première fois dans l’histoire du Festival, des adolescents de 14 à 17 ans auront la chance de participer à l’événement : 500 jeunes de Russie et 500 de l’étranger.