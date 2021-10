La couverture par RT du 75e anniversaire de la victoire de 1945 remporte l'or aux New York Festivals

MOSCOU, 13 OCTOBRE - Les projets de RT honorant le 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique et un clip promotionnel de la chaîne RT utilisant la technologie du deepfake à l’occasion de l'élection présidentielle aux États-Unis ont remporté six médailles d'or au prestigieux concours international des New York Festivals. La chaîne a reçu dix récompenses au total.

La vidéo de RT recréant le moment historique du hissage de la bannière de la Victoire au-dessus du Reichstag en 1945 l’a emporté dans la catégorie Documentary/Information Program Promotion.

Le film en VR de RT Les leçons d'Auschwitz commémorant le 75e anniversaire de la libération du plus grand camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques a remporté l'or dans les catégories Video Art & Experimental Film, Production Design/Art Direction et Innovation.

La série de vidéos La Guerre: dessins d’enfants en animation VR a remporté l'or dans la catégorie Animation et le bronze dans la catégorie Use of technology.

La série documentaire de RT #ABCdaire de la Victoire : de Brest au Reichstag a reçu le bronze dans les catégories Feature Documentaries et History & Society.

Le clip promotionnel de RT proposé à l’occasion de l'élection présidentielle américaine de 2020 a remporté l'or dans la catégorie Special Visual Effects: Promotion/Open & Ids, et l'argent dans la catégorie News Promotion. Pendant la campagne électorale, RT avait diffusé une vidéo laissant imaginer à quoi aurait pu ressembler le travail de Donald Trump sur RT s'il perdait les élections. La vidéo a été réalisée à l'aide de la technologie du deepfake.

En juillet 2021, le projet de RT Une lettre sans fin a remporté le bronze au New York Festivals Advertising Awards. Un an plus tôt, l'or des New York Festivals avait également été décerné à un livre avec des éléments de réalité augmentée du projet multimédia sur les réseaux sociaux #Romanovs100. Le projet historique de RT #1917LIVE, les reportages en Libye, l'émission de Julian Assange sur RT et les documentaires de la chaîne ont également été les lauréats de la plus haute distinction du festival lors des précédentes éditions.