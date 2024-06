Maroc : un accord partenariat signé avec Bayt Mal Al-Qods pour soutenir les Palestiniens

Pour soutenir le développement social en Palestine, un accord de partenariat a été conclu ce 26 juin à Rabat entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et l’Agence Bayt Mal Al-Qods. Cette convention vise à travers une série de projets, à soutenir les familles vulnérables et les enfants victimes de guerre

Un accord de partenariat a été signé le 26 juin courant entre la ministre marocaine de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, et le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, en présence de la ministre palestinienne du Développement social, Samah Abo Awn Hamad.

À vocation sociale, cette convention vise à soutenir les personnes vulnérables en Palestine en développant des programmes d’assistance sociale, de développement humain et des projets liés à l’autonomisation des femmes et à la protection sociale.

La diplomatie marocaine, par voie de communiqué, a souligné que ce partenariat avait pour ambition «de mettre en place des initiatives de protection sociale pour soutenir les familles vulnérables et protéger les enfants orphelins victimes de la guerre, en renforçant l’action des institutions partenaires de l’Agence.»

Une délégation palestinienne conduite par le ministre des Affaires d’Al-Qods, Ashraf Al Aawar a assisté à la signature de ce pacte qui vise à «renforcer la coordination avec le ministère palestinien du Développement social pour assurer un soutien matériel et moral à la population palestinienne, en particulier les personnes déplacées, afin de les aider à surmonter les défis quotidiens et d’alléger leurs souffrances» rapporte la même source.

«L’accord reflète la place qu’occupe la Palestine dans les cœurs de tous les Marocains»

«L’accord de partenariat reflète la place qu’occupe la Palestine dans les cœurs de tous les Marocains et l’attention particulière que le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, accorde à la cause palestinienne» a déclaré devant la presse la ministre marocaine citée dans le même communiqué.

Aawatif Hayar a également ajouté que «cet accord visait à promouvoir les initiatives d’autonomisation économique des femmes palestiniennes et à réaliser la justice sociale en soutenant les familles productives, mais aussi à soutenir la résistance des Palestiniens.»

De son côté, la ministre palestinienne du Développement social, Samah Abo Awn Hamad, a estimé que «cet accord constituait une feuille de route pour renforcer la cohésion et la résistance des familles palestiniennes.» Et de souligner «qu'en développant des programmes d’économie sociale, les catégories vulnérables et les familles touchées par la guerre bénéficieront de revenus et de services durables», a-t-elle affirmé.

Pour conclure, la responsable palestinienne a noté que «cette coopération s’inscrivait dans le cadre des nombreuses initiatives marocaines visant à soutenir la résistance du peuple palestinien par le biais de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, avec la mise en place de projets socio-économiques au profit des familles en situation difficile.»

Sous l'égide du Roi du Maroc Mohammed VI, l’Agence Bayt Mal Alqods Acharif s'identifie comme une organisation sociale et humanitaire affiliée au Comité d’Al-Qods, faisant partie de l’Organisation de la coopération islamique. L'agence œuvre à travers la mise en place de projets sociaux à protéger la ville sainte d’Al-Qods (Jérusalem), à préserver son patrimoine religieux et culturel et à soutenir ses habitants.

Normalisation arabe

Le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en 2020, après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, portant à six le nombre total de pays arabes ayant des relations avec Israël, l'Égypte et la Jordanie ayant déjà conclu des traités de paix complets avec Israël, respectivement en 1979 et 1994.

Presque tous les jours depuis le début de la guerre à Gaza, les villes marocaines ont été le théâtre de rassemblements et de manifestations de solidarité avec le peuple palestinien et de protestations contre les frappes meurtrières de Tsahal.