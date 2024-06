Tunisie : 150 importateurs de 30 pays africains attendus au TABM 2024, le Cameroun invité d’honneur

La Tunisie, qui veut consolider sa posture de promoteur des échanges vers les marchés africains, accueille des rencontres d’affaires tuniso-africaines qui réunira les 2 et 3 juillet 300 entreprises tunisiennes et 150 importateurs venus de trente pays d’Afrique subsaharienne.

La troisième édition des rencontres Tunisia Africa Business Meetings (TABM) se tiendra les 2 et 3 juillet dans la capitale Tunis, où sont attendus près de 300 entreprises tunisiennes exportatrices et 150 sociétés importatrices représentant une trentaine de pays d’Afrique subsaharienne.

Organisées à l'initiative du Centre de promotion des exportations (CEPEX), ces rencontres «offriront l'opportunité aux entreprises tunisiennes de rencontrer les principaux acteurs économiques du marché africain subsaharien», fait valoir Mourad Ben Hassine, PDG du CEPEX.

«Stimuler le commerce intra-africain»

«Nous tablons sur 2500 rencontres B2B entre les entreprises tunisiennes et les importateurs subsahariens au cours de cette édition», a déclaré le PDG du CEPEX, avec pour objectif de «stimuler le commerce intra-africain».

Les rencontres dites «B2B» désignent l'ensemble des activités commerciales entre deux entreprises. Ces TABM s'inscrivent dans le cadre des accords de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).Pour le directeur du CEPEX, ces rencontres profiteront plus particulièrement à dix secteurs dont les TIC, les services, le textile et les industries pharmaceutiques et agroalimentaires.

Le Cameroun à l’honneur

Le Cameroun sera le pays à l'honneur de cette troisième édition, un choix motivé par le nombre important des participants camerounais. La première expédition de produits tunisiens sous l'accord ZLECAf avait justement pour destination le Cameroun.

Les échanges commerciaux entre les deux pays étaient à plus de 122 millions de dollars en 2023, +6% par rapport à 2022, et les exportations tunisiennes ont augmenté de 10% cette même année.Cette nouvelle édition des TABM sera organisée avec le soutien du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement. Autre partenaire de taille pour cette édition : le programme Ponts de Commerce Arabo-africains (AATB) initié par la Société Internationale islamique de financement du commerce (ITFC).

«Potentiel d’exportation inexploité»

L'évènement vise pour Tunis à consolider son statut de promoteur des échanges africains et de porte d'entrée vers ceux-ci.

En 2023, les exportations tunisiennes vers les pays d’Afrique subsaharienne accusaient une légère baisse de 1% à 488 millions $, selon le CEPEX. Ce n'est que 3,5% du total des exportations tunisiennes qui s'élevaient cette même année à près de 14 Mds $.Le Sénégal est le premier client africain de la Tunisie avec 17,5% des exportations tunisiennes dans la région, suivi de la Côte d’Ivoire (13,2%), du Cameroun (7,8%), de la Guinée (6%), du Gabon (5,5%), du Burkina Faso (4,6%) et de l’Afrique du Sud (4,2%) selon le CEPEX qui voit un « potentiel d’exportation inexploité » de 472 millions $ dans la région.

Les pays d’Afrique subsaharienne au potentiel le plus élevé pour les exportations tunisiennes sont le Sénégal (65 M$), la Côte d’ivoire (50 M$), l'Éthiopie (42 M$), la Guinée (37 M$) et le Burkina Faso (28 M$).