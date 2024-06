Saison estivale : la Tunisie, première destination touristique des Algériens

Après une année 2023 record et l’afflux massif vers la Tunisie de 2,7 millions de touristes algériens, ces derniers seront-ils aussi nombreux cet été ? C’est ce que pensent en tout cas les 80 tour-opérateurs tunisiens qui ont pris récemment part au salon du tourisme SITEV à Alger pour préparer les vacances de leurs voisins.

Organisé par le ministère algérien du Tourisme, le salon SITEV représente un rendez-vous annuel incontournable pour les tour-opérateurs tunisiens. Comme chaque année, ceux-ci se sont déplacés particulièrement nombreux pour « promouvoir et commercialiser leurs programmes touristiques » auprès de leurs voisins algériens, rapportait le quotidien tunisien Le Temps le 2 juin dernier.

Ainsi, relève le journal, pas moins de 80 professionnels tunisiens du tourisme, sur un total de 475 exposants de 16 pays, ont participé à la 23e édition de ce salon, qui s’est tenu du 30 mai au 2 juin dans la capitale algérienne. L’occasion pour le pavillon tunisien d’ « organiser des rencontres d’affaires », de « conclure des accords de partenariat », mais surtout d’« encourager le touriste algérien à continuer de passer ses vacances en Tunisie ».

L’Algérie, soutient Le Temps, demeure avec la Libye un marché stratégique pour la Tunisie. En 2023, les Algériens occupaient la tête de la liste des touristes ayant le plus visité la Tunisie, avec un total de 2,7 millions de visiteurs venus d’Algérie, suivis par les Libyens qui n'étaient pas moins de 2,1 millions.

« L’année 2023 gravée dans les annales »

Mais bien que les Algériens visitent la Tunisie tout au long de l’année, un afflux massif est attendu cette année « à partir du 20 juillet, à en croire Narjes Bouasker, la vice-présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, citée par le journal. En dehors de la haute saison, ils ont été plus de 352 000 Algériens à visiter la Tunisie en décembre 2023. Bien loin des quelque 1 131 000 touristes rien qu’en juin, alors que ce chiffre devait augmenter en juillet et en août.

En Algérie, ces chiffres « impressionnants » enthousiasment les médias.

Pour le site électronique ObservAlgérie, les Algériens qui ont visité la Tunisie en 2023 dépassent largement les flux de touristes de nationalités européennes. Ils étaient « très loin des touristes français qui étaient un peu plus d'un million, suivis par les Allemands au nombre de 303 205 », assure le média algérien.

« L’année 2023 restera gravée dans les annales », renchérit Algérie Focus qui estime « particulièrement remarquable » l’afflux massif de 2,7 millions de touristes algériens sur un total de 8,8 millions de visiteurs en 2023. « La Tunisie, avec ses plages de sable doré, ses marchés animés et son riche patrimoine culturel, a toujours été une destination prisée des voyageurs algériens », soutient le site algérien.

« Un choix basé à la fois sur le cœur et la raison »

Bien que du même avis, le quotidien El Watan tacle, en revanche, le coût des vacances qui « grimpe particulièrement durant le mois d’août ». « La Tunisie demeure la destination privilégiée des Algériens, malgré la hausse des prix dans les hôtels et les résidences », observe le journal algérien, soulignant que « la hausse relative des prix de la destination Tunisie ne les a pas orientés » pour autant vers d’autres pays comme la Turquie, l’Espagne ou l’Egypte.

Le journal algérien relève que, l’année dernière, pas moins de 7 000 voitures algériennes en juillet et 12 000 en août ont traversé la frontière. Cela sans compter un nombre important de bus et de minibus, souligne encore le journal, déduisant que les Algériens « fuient la hausse des prix de l’aérien, puisqu’il s’agit de familles entières, pour bénéficier du soleil et de la mer ».

Pour Algérie Focus, l’ouverture des frontières terrestres et aériennes et l’amélioration des relations entre la Tunisie et l’Algérie, font aussi partie des facteurs qui ont favorisé l’afflux des touristes algériens en Tunisie. « La Tunisie offre une richesse de patrimoine culturel, historique et architectural qui séduit les Algériens », décortique le média, vantant « les infrastructures touristiques modernes et variées » de la Tunisie mais aussi « ses traditions culinaires, ses plats typiques et ses marchés colorés » qui expliquent cet attrait.

« Il n’y a pas à dire, la Tunisie représente, pour les Algériens, un choix basé à la fois sur le cœur et la raison », tranche pour sa part le journal El Watan.