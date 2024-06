Tunisie : la Banque européenne d’investissement intervient avec 660 millions d’euros de prêts

Le vice-président de la BEI chargé du Maghreb, Yannis Tsakiris, a participé au Forum de l’investissement en Tunisie (TIF 2024) pour annoncer un soutien financier de 450 millions d’euros. En marge du TIF, le responsable a réaffirmé le soutien de sa banque, qui s'engage à cofinancer le Corridor Tunisien avec un nouveau prêt de 210 millions d'euros.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a confirmé la participation de son vice-président chargé du Maghreb, Yannis Tsakiris, au Forum de l’investissement en Tunisie (TIF 2024) le 12 juin, pour annoncer de nouveaux soutiens financiers de la Banque en faveur de la Tunisie pour un montant de 450 millions d’euros.

Ce premier prêt vise à soutenir les PME et les projets stratégiques d'infrastructures et à stimuler la résilience et le développement du secteur privé, à favoriser l’accès à des solutions énergétiques durables et à améliorer l’accessibilité dans les régions éloignées à travers le pays.

Ce nouveau chapitre de coopération avec la Tunisie permettra de promouvoir des solutions énergétiques durables avec la transition vers une énergie propre et renouvelable, selon la BEI.

Une partie du financement destiné aux régions isolées

L’institution financière contribuera via ce financement à «la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles» et à «la promotion de l’utilisation d’énergies renouvelables» pour lutter contre le changement climatique et protéger l’environnement.

S’agissant de la croissance du secteur privé, les investissements de la BEI ciblent des projets qui «permettront aux entreprises tunisiennes de prospérer et de créer des emplois pour une croissance économique inclusive et durable», a indiqué le même communiqué.

Les régions éloignées en Tunisie se trouvent isolées, faute d'une infrastructure quasi inexistante. Le BEI a notifié que l’accent serait mis sur le développement d’infrastructures essentielles, notamment les routes, les ponts et les réseaux de communication, dans les régions les plus défavorisées du pays. «Ces investissements permettront de désenclaver les zones en retrait et d’améliorer les conditions de vie de ces populations, favorisant ainsi un développement territorial plus équitable», lit-on de même source.

La BEI a, par ailleurs, réaffirmé que son engagement en faveur de la Tunisie s’inscrivait «dans le cadre de sa stratégie pour le bassin méditerranéen, qui vise à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à promouvoir le développement durable».

Un nouveau prêt de 210 millions d’euros pour le «Corridor de développement économique de Tunisie»

Yannis Tsakiris a aussi annoncé le 12 juin sur son compte X (ex Twitter) que la BEI s’engagerait à financer le secteur ferroviaire, à moderniser le réseau routier et à renforcer la sécurité en attribuant un nouveau prêt de 210 millions d’euros, à l’issue de sa rencontre avec la ministre tunisienne de l’Équipement, de l’Habitat et des Transports, Sarra Zaafrani.

Meeting with Ministry of Equipment, Housing and Transport

Productive meeting with Minister Sarra Zaafrani, Minister of Equipment, Housing and Tansport. We discussed EIB’s new €210M loan for the Sfax-Kasserine Corridor. The @EIB is also committed to funding the railway sector,… pic.twitter.com/Kw6RPEjeo6 — Yannis Tsakiris (@yannistsakiris1) June 12, 2024

Le responsable européen a précisé que le financement serait consacré au corridor Sfax-Kasserine. Le projet «Corridor de développement économique de Tunisie » vise à réduire les disparités économiques régionales en améliorant la qualité du transport routier et en facilitant l’accès au financement des PME le long du corridor.

«Les travaux seront démarrés en 2025, et se poursuivront sur une période de 36 mois», avait déclaré en mars dernier le directeur des projets d’autoroutes à la Direction générale des ponts et chaussées, relevant du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, Moez Garma, d’après l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Le projet consiste en la mise en place de quatre voies de la route nationale 13 (RN13), à même d’assurer une meilleure liaison entre les gouvernorats de Sfax, Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine, et ce, sur une longueur totale de 181 kilomètres.

Le coût de la construction de la route est estimé à 1 475 millions de dinars (439 millions d’euros). Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale, qui cofinance le projet avec la BEI, a approuvé, le 14 mars dernier, un prêt de 220 millions de dollars (203 millions d’euros), en tant que contribution au financement dudit projet.