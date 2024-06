La Tunisie signe un mémorandum avec la Corée du Sud pour renforcer la coopération dans le domaine des TIC

Un mémorandum signé par Tunis et Séoul vise à soutenir la transformation numérique en Tunisie et à développer des services gouvernementaux électroniques avancés dans les secteurs de la santé, des transports et de l’éducation.

Pour numériser ses services gouvernementaux, la Tunisie a conclu un mémorandum d’entente avec la Corée du Sud en marge du Sommet afro-coréen, lors de la dixième édition du Global ICT Leadership Forum, qui s'est tenu les 4 et 5 juin à Yeouido, parallèlement au premier Sommet Corée-Afrique de Séoul, a rapporté l’agence Tunis Afrique Presse ce 6 juin.

Le mémorandum vise à renforcer la coopération dans le domaine des technologies de l’information (TIC) et de la communication en soutenant la transition numérique et le développement de services gouvernementaux électroniques.

Cette signature contribuera également à promouvoir l’innovation et à consolider les réseaux internet à haut débit, notamment en facilitant l’accès aux services de la 5G. La Corée du Sud a la réputation d'être à la pointe de la gouvernance électronique et de l’adoption des technologies modernes.

Un échange d’expertise et un renforcement de l’utilisation des technologies de pointe, y compris le Cloud Computing, le Big Data, l’internet des objets et l’intelligence artificielle, sont aussi au programme.

La Corée du Sud et l'Afrique en symbiose

Le Forum a réuni 13 ministres africains des technologies de l’information et de la numérisation représentant l'Égypte, l'Ouganda, la Tunisie, Madagascar, les Comores, l'Eswatini, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Malawi, le Ghana, la Tanzanie et le Zimbabwe, ainsi que des hauts responsables coréens et d’autres pays africains, pour discuter des stratégies de solidarité afin d’atteindre les objectifs de développement durable grâce à l’innovation numérique.

© Ministère tunisien des Technologie et de la Communication Global ICT Leadership Forum.

Par ailleurs, l’agence coréenne Yonhap a rapporté «la nécessité d'une coopération internationale afin d'élaborer des règles et un ordre numériques orientés vers la valeur universelle de l'humanité en tenant compte de la vitesse rapide de l'expansion de l'intelligence artificielle (IA)», comme l'a souligné le ministre sud-coréen Lee Jong-ho, qui a organisé le Forum pour partager les expériences dans ce secteur.

Séoul, en organisant les 4 et 5 juin le premier Sommet Corée-Afrique, a ouvert grand la porte à une meilleure coopération avec l'Afrique, non seulement dans la transition numérique et la science mais aussi dans six autres domaines : le commerce et les investissements, les réponses aux enjeux mondiaux, les infrastructures durables, la formation professionnelle et l'éducation, la compréhension mutuelle et la promotion des échanges, et enfin la paix et la sécurité.

Quelque 48 pays africains ont pris part à ce Sommet sous le thème : «L’avenir que nous créons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité», dont la Tunisie qui a salué une «initiative coréenne permettant d'élever les relations afro-coréennes au niveau d’un partenariat fondé sur le principe de parité, de solidarité et l’approbation par l’Afrique de ses choix afin de parvenir à une prospérité commune», selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères tunisien.