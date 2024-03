Burkina Faso : une feuille de route signée avec Rosatom pour développer le nucléaire civil

Le 26 mars, Rosatom et les représentants du Burkina Faso ont signé une feuille de route en vue d'organiser leurs modalités de coopération dans le domaine du nucléaire civil. Ils ont notamment évoqué la formation de personnels afin de développer l'infrastructure nucléaire du pays.

Le dirigeant de Rosatom Alexeï Likhatchev et le ministre burkinabé de l'Énergie, des Mines et des Carrières Simon Pierre Boussim ont signé le 26 mars une feuille de route visant à mettre en place un programme de coopération dans le domaine du nucléaire civil.

«La feuille de route détermine les actions concrètes à mener en vue de former les personnels d'un pays d'Afrique de l'Ouest dans la sphère de l'usage civil de l'atome, de développer une infrastructure nucléaire et de favoriser une perception positive de l'énergie atomique aux yeux de l'opinion publique du Burkina Faso», peut-on lire dans le communiqué émis sur sa chaîne Telegram par l'agence Rosatom.

Toujours selon le communiqué, les parties ont l'intention de conduire des projets de «génération atomique et d'application non énergétique des technologies radioactives dans les domaines de l'agriculture et de la médecine».

Cette feuille de route a été approuvée dans le sillage du mémorandum signé le 13 octobre 2023 entre le Burkina Faso et Rosatom posant les jalons de cette coopération dans le nucléaire civil. Le ministre burkinabé de l'Énergie avait alors annoncé que le pays planifiait la construction d'une centrale électrique nucléaire dans le but de «résoudre le problème de la pénurie d'énergie» touchant le pays. Le mémorandum portait essentiellement sur la construction par Rosatom de cette centrale.

Atomexpo, vitrine et succursale de Rosatom

La signature a eu lieu dans le cadre du forum Atomexpo qui se tenait les 25 et 26 mars à Sotchi, ville russe bordant la mer Noire. Organisé par le fleuron russe Rosatom, il s'agit d'un des rendez-vous annuels mondiaux de l'usage civil de l'atome. L'édition 2024 a rassemblé sur 25 000 mètres carrés 3 000 participants, dont 200 entreprises, et donné lieu à de nombreux accords de coopération avec des établissements universitaires russes, tels que l'université polytechnique de Tomsk, ainsi que des partenaires internationaux.

Pour cette édition, des personnalités avaient fait le déplacement à Sotchi, à l'instar de Mikhail Tchoudakov, chef adjoint de l'AIEA et chef du Département de l'énergie nucléaire ou encore du chef de la diplomatie hongroise Péter Szijjártó qui suit de près la construction par Rosatom de la centrale nucléaire de Paks.

«La Russie est notre véritable amie»

La Russie a favorisé un rapprochement avec le Burkina Faso, alors que celui-ci a tourné le dos à l'ancienne puissance coloniale française depuis la prise de pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré. Les ouvertures diplomatiques se sont multipliées depuis, le militaire déclarant à Saint-Pétersbourg lors du Forum Russie-Afrique de juillet 2023 que la Russie était leur «véritable amie».

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait près de 20 000 morts et plus de deux millions de déplacés internes. En matière de sécurité, les autorités du pays considèrent que seul un partenariat avec Moscou permettra de juguler cette menace et de ramener la stabilité dans le pays, au détriment de son ancien allié la France, dont l'accord d'assistance militaire de 1961 a été dénoncé par Ouagadougou le 1er mars 2023.