La Russie valide un accord de coopération militaire avec la RDC

Le gouvernement russe a approuvé un projet de coopération militaire entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo. Le document a été publié le 5 mars sur le portail officiel des textes législatifs russes.

Le Premier ministre russe Mikhail Michoustine a paraphé le 5 mars un accord de coopération militaire entre la Russie et la République démocratique du Congo. «Le but du présent accord est le développement d'une coopération militaire mutuellement bénéfique et à long terme», peut-on lire en préambule. Au total, l'accord engage pas moins de 20 domaines de coopération.

Cette annonce intervient à un moment critique pour la République démocratique du Congo, qui se trouve aux prises, à l'est du pays, avec les rebelles du M23 que Kinshasa accuse d'être soutenus par le Rwanda. Le 4 mars, la RDC avait signé un autre accord militaire avec le Burundi, la Tanzanie, le Malawi et l'Afrique du Sud pour l'aider à stabiliser la situation.

Formation, doctrine, médecine : une coopération multidirectionnelle

L'accord prévoit des entraînements et de la formation militaires, notamment pour les bataillons d'assaut, ainsi qu'une assistance par des ingénieurs, médecins et techniciens. Des discussions se tiendront au sujet de la doctrine d'emploi des forces et du choix des armements. Des formateurs en déminage et lutte contre les engins explosifs improvisés seront envoyés en RDC.

Des échanges d'expérience concernant la réforme nationale des forces armées sont également envisagés, ainsi qu'un volet sur la culture et l'histoire militaire et la muséographie.

Lutte contre les menaces

La coordination des efforts pour lutter contre les menaces à la sécurité régionale et globale, en particulier contre l'extrémisme, le terrorisme international et la piraterie est aussi évoquée.

Toujours selon le document, la coopération pourra prendre la forme de visites de délégations à différents niveaux, d'exercices militaires conjoints, de visites de navires de guerre et d'avions de combat sur invitation ou à la demande des parties. Des forums de discussions sur les sujets brûlants de l'actualité internationale pourront être organisés, a fait savoir Moscou.

L'élargissement de la présence diplomatique russe «sur tout le continent africain» a été acté dans la foulée du sommet Russie-Afrique de l'été 2023 et elle est en train d'être déployée. Illustrant cette dynamique, le 26 février à Moscou se tenait le forum sur la multipolarité du Mouvement russophile international. Sur 120 pays invités, 40 étaient des pays africains.