Le nombre de migrants arrivés en Italie a quasiment doublé entre 2020 et 2021

L’Italie a accueilli 440 migrants le 31 décembre 2021, débarqués par l'ONG Sea Watch, portant le nombre d’accueils à plus de 67 000 sur l’ensemble de l’année écoulée, alors qu’elle avait accueilli 34 154 personnes en 2020.

L’ONG allemande détenant le navire Sea Watch 3 a débarqué 440 migrants en Sicile le 31 décembre, portant le nombre d’arrivées dans la péninsule italienne à plus de 67 000 personnes. Sea Watch s’est réjoui de la décision des autorités italiennes sur son compte Twitter : «Les autorités italiennes ont assigné le port de Pozzallo en Sicile comme lieu de débarquement […] Une semaine après notre première opération de secours, les 440 personnes secourues à bord vont finalement être autorisées à débarquer».

🔴 Le autorità hanno indicato il porto di Pozzallo come luogo di sbarco per #SeaWatch3.



Dopo una settimana di attesa le 440 persone a bordo potranno finalmente scendere a terra. — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) December 31, 2021

Selon La Stampa, le bateau est arrivé en milieu d'après-midi, vers 15h30. «Nous avons des nouveau-nés qui souffrent des intempéries et risquent la déshydratation, des jeunes mères qui souffrent de brûlures dues au carburant et des jeunes hommes qui souffrent des intempéries et ont une toux attrapée à bord des bateaux instables sur lesquels ils voyageaient», a déclaré un médecin à bord du Sea Watch.

Le navire patrouille régulièrement au large de la Libye depuis novembre 2017 et vient au secours des embarcations de fortune des migrants qui tentent de traverser la mer Méditerranée. La même semaine, le ministère italien de l’Intérieur a autorisé un autre navire, le Geo Barents — affrété par Médecins sans frontières (MSF) —, à débarquer 558 migrants au port d’Augusta, également en Sicile.

En tout, 67 040 migrants ont débarqué en Italie en 2021, selon le ministère transalpin de l'Intérieur, contre 34 154 en 2020, le record établi restant celui de 2016 avec 181 436 arrivées. D’après les chiffres publiés par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU le 26 décembre 2021, 114 500 migrants auraient débarqué en Europe, principalement en Italie, en Espagne, en Grèce, à Chypre et à Malte. Ce chiffre est supérieur également à celui de l’année précédente, où 95 031 arrivées avaient été enregistrées.