Covid-19 : le Maroc annonce la suspension du transport maritime de passagers avec la France

Le Maroc a décidé de suspendre le transport maritime de passagers avec la France à partir du 28 novembre à 23h59, en raison de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en Europe, a fait savoir un responsable au ministère du Transport.

Cité ce 27 novembre par l'AFP, un responsable du gouvernement marocain a annoncé que le transport maritime de passagers vers et depuis la France serait suspendu à partir de la fin de soirée du 28 novembre, du fait de «la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen».

Les liaisons aériennes avec la France sont également interrompues jusqu'à nouvel ordre, comme l'avaient annoncé plus tôt dans la semaine les autorités marocaines.

Cette suspension ne s'applique pas aux véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises et de messagerie

«Dans le cadre des mesures prises par le Maroc pour contenir la pandémie et consolider les acquis en termes de lutte contre la propagation du Covid-19, le transport maritime de passagers en provenance et à destination de la France est suspendu à partir du dimanche 28 novembre 2021 à 23h59 [...] Cette suspension ne s'applique pas aux véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises et de messagerie», a déclaré le responsable à l'AFP.

La France est de loin le premier partenaire économique du Maroc. Les liens culturels et humains sont également étroits : plus de 1,3 million de Marocains vivent en France et près de 80 000 Français résident au Maroc.

Au Maroc, la situation épidémiologique s'est améliorée et a permis la levée début novembre d'un couvre-feu nocturne national en vigueur depuis des mois.