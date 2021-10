En deux jours, le Royaume-Uni a intercepté plus d'un millier de migrants dans la Manche

Plus d'un millier de migrants qui tentaient de traverser la Manche pour gagner le Royaume-Uni ont été secourus ou interceptés par les autorités britanniques les 8 et 9 octobre. Les autorités françaises sont également intervenues.

Le Royaume-Uni a secouru ou intercepté au total 1 115 migrants traversant la Manche à bord de petites embarcations les 8 et 9 octobre, selon le ministère britannique de l’Intérieur le 10 octobre.

La veille, les autorités britanniques avaient récupéré 491 personnes lors de 17 opérations et 624 personnes lors de 23 opérations le 8 octobre. Le ministère britannique de l'Intérieur affirme que les autorités françaises ont empêché 114 personnes de rejoindre les côtes anglaises le 9 octobre, et 300 le 8 octobre.

Dans un communiqué, le commandant Dan O'Mahoney, chargé de la «menace clandestine» en Manche, a souligné la détermination du gouvernement britannique à lutter contre la «hausse inacceptable» de ces dangereuses traversées.

«En collaboration avec la police et nos partenaires internationaux, plus de 300 arrestations et 65 condamnations ont été effectuées» et «nos efforts ciblés ont permis d'empêcher plus de 13 500 tentatives» de traversée depuis le début de l’année, a-t-il ajouté.

Selon le décompte de l'agence de presse britannique PA, plus de 17 000 migrants ont réussi depuis le début de l'année à atteindre l'Angleterre à bord de petites embarcations, soit plus du double du chiffre de l'ensemble de l'année 2020. Le sujet est régulièrement source de tensions entre Londres et Paris.

Un durcissement de l'arsenal pénal en cours d'adoption

Le gouvernement britannique a entamé l'adoption d'un projet de loi controversé qui réforme le système d'asile et prévoit de durcir les sanctions, en portant à la prison à vie, contre 14 ans actuellement, la peine maximale encourue par les passeurs.

En déplacement le 9 octobre à Loon-Plage (Nord), le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé la négociation d'un traité migratoire entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. La France portera ce projet lorsqu'elle exercera la présidence semestrielle de l’Union européenne en janvier, a assuré le ministre de l'Intérieur.

Il a également demandé au gouvernement britannique d'honorer son engagement de payer à la France 62,7 millions d'euros en 2021-2022 pour financer le renforcement des forces de l'ordre françaises sur les côtes.

«Nous appelons les Anglais à tenir leur promesse de financement puisque nous tenons la frontière pour eux», avait-il déclaré. «Il faut que nous négociions un traité, puisque monsieur [Michel] Barnier ne l'a pas fait lorsqu'il a négocié le Brexit, qui nous lie sur les questions migratoires», avait également précisé Gérald Darmanin.