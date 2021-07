Le président haïtien Jovenel Moïse assassiné dans sa résidence privée

Selon le cabinet du Premier ministre, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet alors qu'il se trouvait dans sa résidence privée par un commando d'hommes armés.

Le président haïtien, Jovenel Moïse, a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet après que sa résidence privée dans laquelle il se trouvait a été prise d'assaut par «un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol», selon le Premier ministre sortant Claude Joseph.

«Vers une heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol ont attaqué la résidence privée du Président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'Etat», a fait valoir Claude Joseph dans un communiqué.

Dans ce document, il a condamné un «acte odieux, inhumain et barbare» et appelé «la population au calme». «La situation sécuritaire du pays est sous contrôle de la Police Nationale d'Haïti et des Forces Armées d'Haïti», a-t-il ajouté, concluant : «Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'Etat et protéger la Nation. La démocratie et la République vaincront.»

Le 5 juillet, le président Jovenel Moïse avait nommé Ariel Henry au poste de Premier ministre pour succéder à Claude Joseph.

Porté au pouvoir lors de l'élection de 2016, Jovenel Moïse se trouvait face à une contestation sociale de grande ampleur, les manifestants dénonçant principalement le référendum constitutionnel proposé par le président (qui doit se tenir le 26 septembre après avoir été repoussé à deux reprises), doublée d'une crise politique majeure.

En effet, ce pays des Caraïbes, le plus pauvre du continent américain, est confronté à d'importantes violences, notamment de la part de gangs, et le président Jovenel Moïse était accusé par certains d'inaction face à la crise.

De plus, à partir de février 2019, s'organisent des manifestations visant à lui faire quitter le pouvoir, et le pousse à changer de Premier ministre en nommant Jean-Michel Lapin à ce poste par intérim après une motion de censure votée contre son prédécesseur Jean-Henry Céant.

Détails à suivre...