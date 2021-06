La marine russe effectue des exercices militaires de grande ampleur dans le Pacifique (VIDEO)

Les forces navales russes ont entamé des exercices militaires à grande échelle dans la partie centrale de l'océan Pacifique. Une vingtaine de navires et d'aéronefs participent à l'exercice, qui a lieu à près de 4 000 kilomètres de leurs bases.

Le 10 juin, la Russie a entamé des exercices militaires à grande échelle dans la partie centrale de l'océan Pacifique. Les groupes tactiques de la flotte russe du Pacifique ont parcouru près de 4 000 kilomètres depuis leurs bases pour ces missions d'entraînement.

Jusqu'à 20 navires de guerre et une vingtaine d'aéronefs participent à l'exercice, dont le croiseur lance-missile Variag, des sous-marins, des navires de soutien ainsi que des avions de lutte anti-sous-marine Tu-142 et des chasseurs-intercepteurs MiG-31BM.

Les forces engagées dans les manœuvres navales «s'exercent aux tâches de commandement et de contrôle [...] à une distance considérable des bases navales pour protéger et défendre les voies maritimes [océaniques] et assurer l'interopérabilité de la force opérationnelle des navires de guerre et des avions dans la recherche et le suivi des sous-marins et des groupes navals d'un ennemi fictif», lit-on dans un communiqué du ministère de la Défense russe relayé par l'agence de presse Tass.