Pour relancer le tourisme, la Russie mise sur des circuits incluant la vaccination contre le Covid

La Russie est prête à proposer des circuits touristiques qui combineraient la découverte du pays avec l'administration du vaccin russe. Pour ce faire, les autorités travaillent sur les règles d'entrée des touristes intéressés par ce type de produit.

Dans le but de stimuler le secteur touristique mis à mal par la crise sanitaire, la Russie entend proposer des circuits touristiques incluant notamment une vaccination contre le Covid-19.

«Les agences de voyages étaient prêtes à organiser ces séjours de vaccination en début d'année, car elles recevaient régulièrement des demandes venues du monde entier. Le produit est prêt, mais les questions relatives à l'obtention des visas et de l'entrée légale des visiteurs qui souhaitent recevoir le vaccin russe doivent encore être résolues», a annoncé le président de l'Union russe de l'industrie du voyage (RUTI) Andrey Ignatyev auprès de l'agence Tass.

Selon le responsable russe, les touristes venus d'Asie, d'Inde et du Moyen-Orient comme l'Iran, pourraient être les plus intéressés par de tels séjours. Il a par ailleurs ajouté que «les pays d'Afrique et d'Amérique latine ont également montré un grand intérêt par ce type de produit».

«Il s'agit de combiner la vaccination avec un programme culturel et d'excursion, qui peut être organisé de manière très intéressante, en faisant découvrir différentes régions de la Russie. Une autre option serait un voyage de deux semaines, et il y a aussi des demandes en ce sens», a-t-il détaillé. Le prix de ces circuits touristiques serait compris entre 1 500 et 2 500 dollars (pour 21 jours) hors frais de transport aérien.

La directrice de agence fédérale du tourisme de Russie, Zarina Doguzova, a d'ores et déjà annoncé qu'elle était prête, en collaboration avec les agences de voyage, à organiser des séjours de ce type pour les étrangers.

Lors d'un discours au Forum économique de Saint-Pétersbourg la semaine dernière, le président Vladimir Poutine avait annoncé qu'il avait chargé le gouvernement de planifier des programmes de vaccination payant pour les étrangers qui souhaitaient venir en Russie. Celle-ci a été le premier pays au monde à approuver un vaccin contre le Covid-19, le Spoutnik V étant déjà enregistré dans plus de 65 de pays dans le monde.