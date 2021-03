Après la tuerie dans le Colorado, Joe Biden appelle à «bannir les fusils d'assaut»

Au lendemain de la tuerie qui a fait 10 morts dans un supermarché, le président américain s'est prononcé en faveur d'une interdiction des fusils d'assaut. Il a exhorté dans la foulée les représentants du Congrès à agir en ce sens.

Le président américain Joe Biden a appelé le 23 mars le Congrès à agir sur les armes à feu après une nouvelle tuerie ayant fait 10 morts dans un supermarché, et s'est dit en faveur d'une interdiction des fusils d'assaut.

«Je n'ai pas besoin d'attendre une minute de plus, encore moins une heure, pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies à l'avenir et pour exhorter mes collègues à la Chambre et au Sénat à agir», a déclaré le président démocrate depuis la Maison Blanche. «Nous devons agir. Nous devons aussi bannir les fusils d'assaut», a-t-il ajouté.

President Joe Biden speaks about the Colorado supermarket shooting that left 10 people dead, calls for ban on assault weapons and high-capacity magazines. https://t.co/azZDJGvoHMpic.twitter.com/gYBfRCoDFU — CNBC Now (@CNBCnow) March 23, 2021

Des images diffusées en direct lors de la vaste opération de police autour du supermarché King Soopers ont montré une personne, un homme blanc seulement vêtu d'un short de sport, en train d'être escorté par des policiers hors du magasin.

Ce 23 mars, peu avant l'intervention du président américain, le chef de la police de Boulder, Maris Herold, a annoncé son inculpation. Identifié comme Ahmad Alissa – selon une transcription phonétique de son nom, cité lors d'une conférence de presse – il a été blessé à la jambe et hospitalisé. Il se trouve dans un «état stable» et doit être bientôt transféré vers une prison.

Selon des médias américains, l'homme était équipé d'un fusil d'assaut de type AR-15, arme très populaire aux Etats-Unis et qui a souvent été utilisée par des auteurs de tueries de masse dans le passé. L'enquête s'annonce longue et compliquée, les constatations et relevés sur les lieux de la fusillade vont encore durer plusieurs jours.