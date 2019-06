Après 8 ans de guerre, des bikers organisent une course en Syrie pour l'«amour» et la «paix» (VIDEO)

Des dizaines de motards syriens et originaires d'autres pays arabes ont pris part à une course symbolique baptisée «Love and Peace for Syria» destinée à mettre en valeur le patrimoine archéologique et touristique du pays après huit années de guerre.

Une course de moto symbolique pour la paix a lieu en Syrie du 20 au 23 juin, autour de plusieurs sites archéologiques et touristiques du pays, au départ de Lattaquié (nord-ouest du pays). L'événement, organisé par le Syrian Motorcycle Club, a réuni plusieurs dizaines de motards syriens, mais aussi des étrangers venus d'autres pays arabes comme le Liban et Bahreïn.

Wisam Rabah, président du club de motards organisateur de la course, a expliqué à l'agence vidéo Ruptly que l'événement avait pour but de délivrer «un message au monde entier [...] que la Syrie va bien, et que chacun peut venir la visiter».

Autre participant à la balade du 22 juin, Enayat Scaf a insisté, toujours auprès de Ruptly : «Nous n'avons ressenti aucune peur.»

La majorité de la Syrie est désormais libérée des groupes djihadistes, sauf la région d'Idleb et quelques poches du sud-ouest d'Alep, particulièrement dans les campagnes, où des enclaves tenues par des terroristes demeurent, les islamistes poursuivant les attaques contre les civils et l'armée syrienne.

Auteur: RT France

