Poutine et le ministre allemand de l'Economie inaugurent une usine Mercedes à Moscou (IMAGES)

Le groupe Mercedes Benz a investi l'équivalent en roubles de plus de 250 millions d'euros dans une usine ultramoderne près de Moscou. Avec plus d'un millier d'emploi créés, le site va produire localement des berlines et des 4x4 de haut de gamme.

Le président russe Vladimir Poutine a inauguré ce 3 avril l'usine de montage flambant neuve de voitures particulières Mercedes-Benz, située dans le parc industriel Essipovo, dans la région de Moscou, où s’est déroulée une cérémonie solennelle d'ouverture en présence du ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier et du président de Daimler, Dieter Zetsche.

© Mikhail Klimentyev Source: Reuters



Arrivé dans une voiture de fabrication russe Aurus, Vladimir Poutine a visité l'usine, prenant connaissance des chaînes d'assemblage des berlines Mercedes Classe E et a laissé un autographe sur la voiture de ce modèle.

Путин на своём Aurus заехал на новый завод Mercedes pic.twitter.com/mYjtKgLTrf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 avril 2019

En juin 2017, le constructeur automobile allemand Daimler a lancé la construction de sa première usine russe de production de voitures Mercedes. La construction a débuté conformément à un contrat spécial d'investissement. Le groupe Mercedes Benz a investi environ 16 milliards de roubles (plus de 250 millions d'euros) dans ce site de production.

© Alexey Kudenko Source: Sputnik

Avec plus d'un millier d'emplois créés, la capacité de production de l'usine est estimée entre 25 000 et 40 000 voitures par an, selon l'agence Sputnik. A la fin de ce mois de mars, plus de 500 personnes travaillaient déjà sur les chaînes de montage. En 2019, la nouvelle usine devrait commencer la production locale de la berline Mercedes Classe E ainsi que des modèle de type SUV (4 roues motrices).

