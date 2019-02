«Arrière, Trump» : Maduro lance les «plus importants» exercices militaires du Venezuela (IMAGES)

Mettant en garde Washington, qui n'écarte aucune option pour le démettre au profit de l'opposant Juan Guaido, le président vénézuélien a donné le coup d'envoi d'exercices militaires de grande ampleur, qui se tiendront jusqu'au 15 février.

Le président du Venezuela Nicolas Maduro a donné le coup d'envoi, le 10 février dans le Fort Guaicaipuro, dans l'Etat de Miranda, d'exercices militaires de grande envergure qu'il a présenté, selon la chaîne publique teleSur, comme étant les «plus importants de l'histoire» de la nation sud-américaine.

Le chef d'Etat notamment fait référence à Simon Bolivar, figure emblématique de l'indépendance du Venezuela, dont il a loué «la doctrine d'indépendance, pour la République et pour le futur». Le coup d'envoi a été donné par un défilé militaire.

Auteur: RT France

Au côté du ministre de la Défense Vladimir Padrino López, qui avait assuré le dirigeant du soutien de l'armée après une vaine tentative de coup d'Etat, Nicolas Maduro a supervisé les premières manœuvres, lors desquelles a été déployé le système de défense anti-aérien IGLA-S et ZU-23, toujours selon teleSur.

#EnFotos 📸 | Así dio inicio el jefe de Estado @NicolasMaduro a los Ejercicios Militares #BicentenarioDeAngostura2019pic.twitter.com/HZNXCdRLSR — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 10 février 2019

Dans son discours, le successeur d'Hugo Chavez, réélu pour un second mandat, a fait référence aux tentatives de Washington de provoquer un changement de régime au Venezuela.

Orgulloso de la capacidad, logística y de despliegue de nuestra digna Milicia Nacional Bolivariana. ¡Rumbo a los 2 Millones de Milicianos y Milicianas! pic.twitter.com/0Dp9KnviPe — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 11 février 2019

Desde el Fuerte Guaicaipuro en compañía del Estado Mayor Superior, iniciamos la Operación Cívico-Militar “Bicentenario de Angostura 2019”, una demostración de la capacidad de despliegue operativo de nuestra #FANB para la defensa de la Soberanía y la Paz nacional. pic.twitter.com/hHdWc9ef54 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 février 2019

Le président américain (suivi par plusieurs alliés des Etats-Unis puis plus tard, par plusieurs pays européens dont la France) a en effet reconnu l'opposant Juan Guaido comme «président par intérim» du pays, un titre que ce dernier s'était auto-attribué lors d'un meeting à Caracas.

#EnVivo 📹 | “Se ha diseñado un sistema de defensa antiaérea con la visión correcta: la unión cívico-militar”, puntualizó el conductor de victorias @NicolasMaduro#BicentenarioDeAngostura2019pic.twitter.com/uAbMb68Y0M — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 10 février 2019

«Voici les Forces armées, et voici le peuple prêt à défendre l'honneur, la dignité et le décorum d'une Patrie qui se bat pour son avenir depuis plus de 200 ans. Arrière, Donald Trump et ses menaces !», a scandé Nicolas Maduro, alors que son homologue nord-américain a plusieurs fois affirmé que «toutes les options», y compris militaires, étaient «sur la table».

#EnVivo 📹 | “El pueblo está de pie, armado de conciencia, armado para la defensa ¡Así debemos continuar!”, manifestó el mandatario @NicolasMaduro#BicentenarioDeAngostura2019pic.twitter.com/KZrwVJfxkD — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 10 février 2019

Les manœuvres se poursuivront jusqu'au 15 février.

