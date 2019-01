Romain Migus : Les richesses du Venezuela excitent les grandes puissances impérialistes

Romain Migus, écrivain et journaliste, commente la situation politique et géopolitique au Venezuela. Il affirme notamment que l'armée reste fidèle à Nicolas Maduro, et que la majorité des états du monde reconnaissent sa légitimité.

L'écrivain et journaliste Romain Migus analyse la situation au Venezuela, où l'opposant Juan Guaido s'est autoproclamé «président par intérim», avec le soutien des Etats-Unis. Il revient notamment sur le rôle joué par l'armée dans ce pays qui est également le premier exportateur de pétrole d'Amérique du Sud.