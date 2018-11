Des stars hollywoodiennes récoltent 60 millions de dollars en faveur de Tsahal lors d'un gala

Ashton Kutcher, Pharrell Williams, Gerard Butler : des célébrités du mondes des arts se sont retrouvées à l'occasion d'un gala de prestige à Beverly Hills. Objectif de l’événement ? Soutenir l'armée israélienne. 60 millions de dollars ont été levés.

Organisé par les Amis des forces de défense israéliennes (FIDF), le gala qui s'est tenu le 1er novembre à Beverly Hills en Californie a été un franc succès. Une pléiade des stars du cinéma et de la musique se sont rendues sur place pour afficher leur soutien à Tsahal. Et plus encore : 60 millions de dollars ont été levés pour les forces armées israéliennes lors de cette soirée.

«Nous sommes ravis que tant de membres de notre communauté, y compris des personnalités d'Hollywood, s'unissent pour nous aider à soutenir les courageux hommes et femmes de [l'armée israélienne]. Soutenir ces héros est l'un des plus grands honneurs de ma vie», a confié Haim Saban, l'un des responsables des FIDF à l'origine de l’événement, sur le site de l'association.

Selon les FIDF, plus de 1 200 personnes ont participé à cette soirée, dont de célèbres acteurs et chanteurs tels qu'Ashton Kutcher, Pharell Williams, Gerard Butler, Andy Garcia ou encore Katharine McPhee. Parmi les thèmes au programme de la soirée, figuraient notamment les 70 ans d'histoire d'Israël et les différentes campagnes militaires menées par l'Etat hébreu, sujets racontés par des soldats et d'anciens militaires.

Les plus gros donateurs de la soirée ont été deux couples, Haim Saban et sa femme Cheryl, ainsi que le milliardaire Sheldon Adelson et son épouse Miriam, qui ont chacun fait un chèque de 10 millions de dollars. Selon l'organisation, les fonds recueillis serviront à fournir «des services indispensables et bien mérités» tels que des bourses d'études aux anciens combattants, des aides financière aux soldats dans le besoin ou encore aux vétérans blessés et aux familles de victimes.

