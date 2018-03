Recueillement dans plusieurs villes de Russie après l'incendie de Kemerovo (VIDEO)

Après le tragique incendie d'un centre commercial à Kemerovo qui a fait 64 morts dont 41 enfants le 26 mars, la Russie observe ce 28 mars un jour de deuil national. Dans diverses villes, la population se recueille en mémoire des victimes.

L'heure est au recueillement et au deuil dans plusieurs villes de Russie, après l'incendie meurtrier d'un centre commercial dans la ville minière de Kemerovo, en Sibérie. Le sinistre a fait 64 morts dont 41 enfants le 26 mars.

De nombreux rassemblements ont été organisés à travers le pays, les 27 et 28 mars. A Moscou, ce 28 mars, des anonymes, choqués par la tragédie, ont souhaité rendre hommage à la mémoire des victimes. «Je ne pouvais pas ne pas venir ici aujourd'hui, c'est une tragédie personnelle pour moi, pour tout le pays», témoigne par exemple une Moscovite qui veut que «les coupables soient punis».

«Je ne sais pas ce que j'aurais ressenti et ce que j'aurais fait au coupable»

«J'ai aussi une sœur plus jeune, et si elle m'avait appelé, pour me dire "Karina, je brûle, je t'aime" je ne sais pas ce que j'aurais ressenti et ce que j'aurais fait au coupable», confie une jeune femme dans la foule venue se recueillir à Moscou. «Nous voulons montrer notre solidarité avec les parents de ceux qui sont morts et aussi dire que nous voulons une enquête impartiale sur ce qui s'est passé», explique encore un homme.

Selon les premiers éléments de l'enquête, des défauts de fabrication du bâtiment, l'obstruction des sorties de secours et la désactivation du système d'alarme par un agent de sécurité auraient été la cause de ce bilan effroyable.

Sur place pour rendre hommage aux victimes le 27 mars, le président russe Vladimir Poutine a évoqué une «négligence criminelle» devant les caméras de la télévision nationale. Il a en outre promis que la lumière serait faite sur les circonstances de la tragédie. «Chaque action d'un représentant officiel de l'Etat doit faire l'objet d'une évaluation précise. Certains signent n'importe quoi pour obtenir de l'argent», avait-il dénoncé.

Le même jour, des habitants de Kemerovo avaient manifesté leur colère devant le siège de l'administration régionale, réclamant la vérité sur les circonstances l'incendie.

Lire aussi : Russie : des images par drone du centre commercial de Kemerovo, ravagé par un incendie