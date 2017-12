Coupe du monde 2018 en Russie : la France avec l'Australie, le Pérou et le Danemark dans le groupe C

A l'issue du tirage au sort du 1er décembre pour la Coupe du monde de football 2018 en Russie, la France se retrouve dans le groupe C aux côtés de l'Australie, le Danemark et le Pérou. Un groupe jugé relativement facile pour les Bleus.

Le tirage au sort pour le Mondial de football 2018 en Russie, ce 1er décembre, a été plutôt clément pour l'équipe de France. Les Bleus se trouvent dans le groupe C en compagnie de l'Australie, du Danemark et du Pérou.

Pour son premier match, la France affrontera l'Australie, adversaire supposément le plus faible du groupe. Rencontre qui se tiendra à Kazan le 16 juin. Sur le papier, le Danemark devrait offrir la plus grande résistance aux velléités françaises dans ce groupe C. Opposition qui aura lieu le le 26 juin à Moscou, lors du troisième et dernier match des Bleus en phase de poules.

Le Pérou, quant à lui, a réussi à se qualifier in extremis en battant en barrage la Nouvelle-Zélande 2-0 sur l'ensemble des deux matches.

Durant les qualifications pour la Coupe du monde, la France avait terminé en première position de son groupe devant la Suède, avec une seule défaite au compteur.

L'Allemagne, tenante du titre, disposera également d'un groupe (le F) à sa portée avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Dans le groupe B, on assistera à un choc Portugal-Espagne (les autres équipes sont le Maroc et l'Iran). Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2018, Russie-Arabie Saoudite, lancera officiellement la grand messe du ballon rond le 14 juin à Moscou.

La composition des groupes :

Groupe A : Russie – Arabie saoudite – Egypte - Uruguay

Groupe B : Portugal – Espagne – Maroc - Iran

Groupe C : France – Australie – Pérou - Danemark

Groupe D : Argentine - Islande - Croatie - Nigeria

Groupe E : Brésil – Suisse – Costa Rica - Serbie

Groupe F : Allemagne – Mexique – Suède – Corée du Sud

Groupe G : Belgique - Panama - Tunisie - Angleterre

Groupe H : Pologne – Sénégal – Colombie - Japon