L’affiche officielle de la Coupe du monde 2018 présentée à Moscou

L'affiche du Mondial 2018 de football qui se déroulera en Russie dès le mois de juin prochain a enfin été dévoilée. Elle s’inscrit dans le prolongement de plus de 80 ans d'histoire d'une des compétitions sportives les plus populaires dans le monde.

L’affiche officielle de la Coupe du monde de football 2018 qui aura lieu en Russie a finalement été dévoilée au public ce 28 novembre. Elle «reflète l’héritage artistique riche de la Russie et représente la gloire de l'événement le plus important de l’année prochaine du monde de Football», d’après le communiqué diffusé par la FIFA et les organisateurs du tournoi.

Le centre de l’affiche représente Lev Yachine, légendaire gardien de but soviétique, médaillé d’or aux Jeux olympiques de 1956 et champion d’Europe 1960.

⚡️Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!

📸

ℹ️Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин 🇷🇺👏 pic.twitter.com/LzCrSJIfiA — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.

Les affiches des championnats du monde de football sont toujours de véritables œuvres d’art, qui attirent l’attention des collectionneurs, des spécialistes en art et des amateurs de football à travers le monde.

Une rame de métro spéciale sera également présentée dans la capitale russe. Ses wagons, qui accueilleront très bientôt leurs premiers passagers, seront décorés de motifs visuels rappelant l'affiche officielle.

Début novembre, le ballon officiel du Mondial 2018, baptisé Telstar 18, avait été présenté par Adidas à Moscou. Plusieurs vedettes internationales tels que Zinedine Zidane, Lionel Messi, Xabi Alonso, Kaka, Lukas Podolski et Alessandro Del Piero avaient participé à la cérémonie de lancement dans la capitale russe.

La Coupe du monde de football se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. En plus de la capitale, Moscou, les villes de Saint-Pétersbourg, de Kazan, de Nijni Novgorod, de Samara, de Volgograd, de Ekaterinbourg, de Kaliningrad, de Sotchi, de Rostov-sur-le-Don et de Saransk accueilleront les différents matches de cette compétition.