Poutine ordonne aux entreprises russes d’être prêtes à augmenter rapidement la production militaire

Toutes les grandes sociétés russes, publiques comme privées, doivent se tenir prêtes à augmenter de façon urgente leur production de matériel de guerre, en cas de menace imminente.

«Je voudrais faire remarquer que la capacité de l'économie à accroître rapidement ses volumes de production de matériel et de services militaires lorsque c’est nécessaire est l’une des conditions majeures de la sécurité de l’Etat», a estimé Vladimir Poutine pendant une réunion le 21 novembre avec des hauts responsables de l’armée russe et les dirigeants d'entreprises du secteur industriel militaire.

«Toutes les entreprises stratégiques et même les grandes sociétés, peu importe qu'elles soient publiques ou privées, doivent y être prêtes», a souligné le président russe, sans préciser s’il parlait des entreprises du complexe militaro-industriel ou de tous les secteurs de production y compris l’industrie civile. Il a également rappelé que ce sujet avait déjà été évoqué en 2015-2016.

La réunion à laquelle participait Vladimir Poutine était consacrée aux résultats des manœuvres militaires Zapad-2017, largement médiatisées en Occident, qui se sont déroulées sur le territoire de la Russie et de la Biélorussie en septembre dernier. Environ 3 000 soldats russes et 7 000 militaires biélorusses ont pris part à ces exercices de grande ampleur, mais aussi 70 avions et hélicoptères, 680 blindés dont 250 chars, 200 pièces d’artillerie, ainsi que 10 navires, selon les données officielles des ministères de la Défense russe et biélorusse.